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    一款第三線降血脂藥 下月放寬健保給付

    健保署長石崇良（左2）出席研討會。（記者吳亮儀攝）

    健保署長石崇良（左2）出席研討會。（記者吳亮儀攝）

    2025/08/04 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕高血壓、高血糖和高血脂釀成的三高相關心血管疾病，致死人數超過癌症。健保署長石崇良指出，今年九月起擴大給付第三線降血脂藥「PCSK9血脂調節劑」，第一年至第五年新增受惠人數大約從一一九一人到五○○五人，藥費不便宜，約一．○五億到四．四三億元，只要病患的低密度脂蛋白（LDL）超過一百以上即可用藥，可降低心血管疾病風險。

    石崇良昨出席研討會時表示，降血脂藥「PCSK9血脂調節劑」的健保給藥門檻，是病患的LDL要超過一三五以上，但九月一日起降到一百以上，健保署會持續檢討政策，逐步將合適的藥物納入健保給付範圍，讓更多患者受惠。

    低密度脂蛋白逾100即可用藥

    我國糖尿病患者很多，若控制不好很容易釀成慢性腎臟病，最後步入洗腎。台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，今年三月起健保開始擴大給付SGLT2抑制劑，有助延後進入洗腎階段、緩解心衰竭症狀，降低住院與死亡風險，原預計一年給付三億元，但截至五月僅給付四十五萬元，執行狀況不如預期，可能與給付限制過於嚴格有關，呼籲放寬慢性腎臟病使用條件。

    根據二○一四到二○一九年的資料分析，第二型糖尿病個案有無洗腎的門診健保醫療費用存在差異，無洗腎年花費約五萬元，一旦進入洗腎，將飆升至五十三．二萬元，是十倍以上。

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