高屏山區累積雨量逼近莫拉克／中央災害應變中心統計 暴雨造成全台3死49傷

日累積雨量前10名

2025/08/04 05:30

〔記者羅欣貞、王榮祥、陸運鋒、陳冠備、劉人瑋／綜合報導〕受到西南氣流影響，中南部連七天發生豪大雨，屏東縣霧台鄉神山測站累積雨量二四三一毫米，高雄桃源與茂林兩區也超過兩千毫米，全都逼近莫拉克颱風雨量紀錄，高雄山區共撤離達三一○四人更是史上最多。中央災害應變中心統計，暴雨已造成三人死亡及四十九人受傷。

政院4年千億改善排水

行政院長卓榮泰昨表示，將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例草案」，另針對內水外排的抽水設備、抽水站、河海口抽水設施等改善部分，未來將納入四年一千億預算的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」之中。

請繼續往下閱讀...

屏東霧台累積2431毫米

昨天雨勢持續未歇，交通方面災情不斷。屏東霧台鄉台廿四線、往三地門鄉德文村的屏三十一線、往霧台佳暮村的谷佳聯絡道路多處土石坍方交通中斷；南橫公路栗園路段發生邊坡坍方，道路阻斷無法通行；高雄台廿線寶來段、台廿九線便道等關鍵路段也有待搶通，國軍則支援人力投入撤離與清障任務。

高雄撤離3104人 史上最多

高雄市長陳其邁表示，高雄目前通報死亡三人、失蹤三人，土石流警戒擴大至一二○條，六龜野溪兩天清除砂石等同一座小山，撤離安置人數達三一○四人，已破土石流及大規模崩塌紀錄。雨勢持續未歇，山坡地土壤含水量趨近飽和，再降雨就可能造成土石流及大規模崩塌風險，須高度戒備。

此外，雲林台鐵林內站昨日下午因水淹軌面，斗六至二水區間雙線一度不通。有民眾拍下鐵路如水道畫面，直呼：「火車快變潛水艇了！」

員林土石流 3人逃生

彰化員林市則發生土石流意外，一處三合院民宅前庭突然整片崩塌滑落，主建築地基面臨掏空，懸在山崖邊搖搖欲墜，所幸屋主一家三口及時逃出，屋主餘悸猶存說，還好屋子沒沖走，差點就沒命。台東太麻里鄉金崙溪暴漲，一處土堤遭沖破，附近民宅一家七口被驚險救出，居民表示，災情廿多年僅見。

彰化員林昨日午間發生土石流，位於湖水路四一一巷的一處三合院民宅，前庭突然整片崩塌滑落，原本寬敞的庭院瞬間消失。（民眾提供）

台東老翁座車受困大水中，警消連忙將人救出。（消防局提供）

高雄市長陳其邁（左）幾乎天天上山勘災。（高市府提供）

0728豪雨成災，行政院長卓榮泰（右二）昨日前往中央災害應變中心視導，聽取相關單位簡報並做裁示。（記者方賓照攝）

台東海端鄉台20線栗園路段發生邊坡坍方，雙向道路阻斷無法通行。 （公路局提供）

屏東市高屏舊鐵橋下方昨天有人車受困，屏縣消防局出動橡皮艇，成功救出一名受困者。（屏東縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法