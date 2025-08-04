自由日日Shoot》錢少事多、真實需求被低估 長照3.0恐再擴大醫檢師人力缺口

小小醫檢師體驗營，讓學童們了解醫檢師工作情形。人物與新聞無關。（資料照，澎湖縣政府衛生局提供）

2025/08/04 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕醫檢師不願意待在醫院工作，業界分析「錢少事多」是最大原因，也認為現行「醫療機構設置標準」與醫療評鑑的真實人力需求被低估，呼籲除了以病床數計算人力基準外，須加計門急診量能，否則在長照三．○社區照護趨勢下，預期將再瓜分醫院醫檢師，人力缺口恐放大。

醫檢師公會全聯會理事長賴信亨感嘆，新冠疫情大爆發時期，醫檢師工作量受到關注，疫後即使新冠檢驗減少，但其他疾病檢驗需求上升，工作負荷不減。

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賴信亨指出，醫檢師不只抽血，也包辦臨床檢驗工作，因涉及多項醫療設備也須配合評鑑與認證、數據維護，以及血庫核血作業等。更辛苦的是，在醫院執業要輪三班，許多急診檢驗更要卅分鐘內發出報告，工作壓力大加上薪資水準不如其他職類，造成人力外流，盼公立醫院帶頭調薪。

台灣醫事檢驗產業工會上半年也發聲直指，現行醫療機構設置標準與評鑑的醫檢師人力配置以病床數為計算準則，但醫檢師須處理的檢體，也大量來自門急診、健檢等，甚至占比超過五十％，真實人力需求被低估，呼籲參考藥師人力設置，除病床數也加計門急診病人。

衛福部回應，醫療機構設置標準是依「醫療法」第十二條第三項訂定，為設立與開業的最低基準。是否納入更多業務量指標如門急診檢體數，仍需整體規劃與研議，未來將「與時俱進、滾動檢討」，朝更能反映實務負荷的配置模式前進。

另一方面，賴信亨也示警，政府將推動長照三．○，照顧需求上升，可預期未來利用便利式檢驗設備提供結果的POCT（床邊照護診斷）會日益蓬勃發展，加上檢驗所已可參與目前長照醫事C據點，醫檢師在長照扮演一定角色是重要趨勢，醫院若再無誘因留人，人力恐更雪上加霜。

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