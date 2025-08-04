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    自由日日Shoot》醫檢師缺1~2成 醫療韌性警訊

    醫院醫檢師須輪三班，且薪資低於其他醫事職類，造成人力流失。人物與新聞無關。（資料照）

    醫院醫檢師須輪三班，且薪資低於其他醫事職類，造成人力流失。人物與新聞無關。（資料照）

    2025/08/04 05:30

    執業率10年下滑近3%

    〔記者邱芷柔、林惠琴、林曉雲／台北報導〕超高齡社會醫療需求上升，但外界多關注醫護人力量能，其實醫檢師執業率也從二○一一年四十五．九％一路下滑至四十二．三二％，中華民國醫檢師公會全聯會推估目前醫院人力缺口達一至二成，若持續流失快、新血少，可預期現行吃緊狀況再加劇，未來民眾恐要花更多時間等檢驗報告。

    等檢驗報告恐要更久

    醫檢師負責執行臨床檢驗，利用科學儀器分析血液、尿液、組織切片等檢體，協助醫師診斷。衛福部去年核准給證二．四萬餘人，執業登記卻僅約一萬人，其餘可能轉往不用執登的生技公司或轉業。

    醫檢師公會全聯會理事長賴信亨表示，目前醫檢師「缺很大」，主要缺口集中在醫院，普遍達一至二成，不少醫院貼出招聘廣告超過半年仍乏人問津。

    多轉往檢驗所或生技公司

    醫檢師公會全聯會秘書長林慶元指出，醫院執業醫檢師基本薪低，公家體系年收入不超過七十萬元，必須加上夜班津貼才有機會破百萬，但仍低於其他醫事職類，因此許多人轉往生活品質相對穩定的檢驗所或生技公司。

    此外，醫院需要輪值三班，且在儀器自動化後縮編人力，讓仍在崗位上的人員工作吃重，降低年輕人投入意願，或僅當作跳板短暫歷練就走人。

    若再加上國考及格率低迷，新進人員有限，恐怕短缺已達一至二成的情況會再惡化，有些醫院不斷徵聘卻連一張履歷表都等不到。

    每年年初及七月各有一場醫檢師國考，近四年年初場次通過率均不到一成，去年同期更僅五．八四％，七月場次及格率也普遍在三成上下。考選部次長劉約蘭解釋，各類醫事人員考試及格率易受報考人數與組成影響。去年七月醫檢師國考應屆畢業生總及格率就達四十七．一四％，其中學士學歷者包含高等教育及技職教育達五十三．三三％，表現穩定。

    國衛院研究納人力量能評估

    對於人力持續吃緊、招聘困難，衛福部表示，已委託國家衛生研究院展開醫事人力量能評估，醫檢師也納入，預計明年完成研擬報告。另透過「健康台灣深耕計畫」推動友善職場環境、鼓勵人員回流與人才培育，並導入資訊化與自動化流程，協助減少醫檢師工作負荷、強化留任率，鞏固整體醫療體系韌性。

    近10年醫檢師執業情形

    近10年醫檢師執業情形

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