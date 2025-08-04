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    高雄部落病患看診、送藥 醫護不中斷

    那瑪夏衛生所醫護協助急症病患走出坍塌山路，再由救護車載送下山就醫。（高雄榮總提供）

    那瑪夏衛生所醫護協助急症病患走出坍塌山路，再由救護車載送下山就醫。（高雄榮總提供）

    2025/08/04 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄山區連日豪雨，造成台廿線南橫公路及台廿九線公路多處坍方、便橋封閉，桃源區和那瑪夏區多處部落形成孤島，兩地衛生所醫護冒險以人力接力方式，護送急症患者下山就醫，背藥箱徒步挺進部落送藥、看診，讓醫療不因天災中斷。

    那瑪夏區民生大橋是達卡努瓦部落居民重要的連外道路，因溪水暴漲，民生大橋橋體受損，車輛無法通行，天候惡劣也不適合直升機升降，一名男病患腹痛三日疑似腸阻塞，達卡努瓦衛生室值班醫師陳文毅與所內人員，一日帶著掛著點滴的病患，冒險步行穿越大橋，以人力和擔架接力方式，將病患送至安全路段，再由車輛接駁下山就醫治療。

    陳文毅原本計畫要和家人出國，因入山支援及風災受困，導致旅行泡湯，面對非常時期，仍堅守崗位照護部落居民健康。

    桃源區復興、拉芙蘭及梅山三部落也因豪雨交通中斷，由於居民多為長者，桃源區衛生所所長邱孟肇擔心長輩健康及慢性病藥物中斷，二日與部落勇士背負三大藥箱和物資，跋山涉水挺進部落送藥、看診。

    高雄市衛生局統計，因應近期豪大雨，已針對偏遠及山區醫療進行整備，透過「遠距醫療」掌握慢性病患、洗腎民眾用藥及醫療需求，協助送藥物、護送下山，並派遣醫師進駐，有兩名患者外送至高榮、高長就醫。

    桃源區衛生所長邱孟肇（前）與布農族勇士，背著藥箱和物資，跋山涉水進部落。（高市衛生局提供）

    桃源區衛生所長邱孟肇（前）與布農族勇士，背著藥箱和物資，跋山涉水進部落。（高市衛生局提供）

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