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    新竹文創館 規劃展演、商辦、餐飲

    「新竹文創館」採ROT促參模式，建築主體工程進度目前已完成約八成。（記者蔡彰盛攝）

    「新竹文創館」採ROT促參模式，建築主體工程進度目前已完成約八成。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/04 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府在公道五路的藝文高地規劃「兒童探索館」、「國際展演中心」及「新竹文創館」三項工程，新竹文創館建築主體工程進度達八成，預計二○二七年上半年啟用，將規劃展演空間、文創商辦、商場與餐飲等複合式機能。

    文化局表示，新竹文創館為三連棟建築，面積四千三百坪，採ROT促參模式，目前建築主體工程進度完成約八成，部分鷹架已拆除，續行內部裝修與招商作業。

    原為天燈造型的世博台灣館，投入兩億三千萬元轉型打造兒童探索館，歷經兩次契約變更，又因統包商財務問題，進度落後，市府二○二二年九月終止契約，工程進度近八成。

    文化局指出，市府已重啟兒童探索館工程，規劃設計監造案於六月決標，整體空間規劃續以科普教育及探索為核心，提供兒童為主的體驗式學習，預計十一月完成整體規劃與基本設計。

    至於國際展演中心統包案二○二○年九月開工，因統包商管理及施工品質不佳等，工程嚴重落後，二○二三年終止契約迄今。文化局說，國際展演中心暨停車場新建統包工程正辦理中途結算，未來開發規劃正研議公私協力可行性，並檢視財政收支畫分法修法後地方財源，重新開發規劃。

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