苗縣增社福遭扣  補助 審計室促檢討

2025/08/04 05:30

要求縣府檢討弱勢照顧優先順序 考量排富可行性

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣去年度總決算審核報告出爐，其中，公共債務未償餘額近年雖持續降低，負債由三百五十四億元減少至三百四十七．五五億元，不過，苗栗縣因新增五項非法定社福支出，一般性補助款遭扣除八○七三萬，苗栗縣審計室認為需檢討。

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縣府：因應少子化 強化對長者尊敬

苗縣府回應，遭扣減項目包括生育津貼、營養午餐加碼十元、敬老禮金，婚後孕前健康篩檢、凍卵補助、卵巢功能檢查與提高生育津貼補助，相關政策為因應少子化、學童健康及強化社會對長者尊敬，經審慎考量有辦理必要；縣府說，二○二三年經審慎衡酌財政狀況及償債能力，辦理上述社會福利措施，導致因新增或擴增社會福利項目，發生被扣減補助款情形。

縣府強調，之後仍會審慎並持續滾動檢討社福措施妥適性及必要性，以維持收支平衡及財政永續健全的發展。

預估5年度敬老禮金 需籌措逾12億

苗栗縣審計室報告指出，縣府去年新增敬老禮金、學生午餐加碼、婚後孕前健康篩檢、凍卵補助、卵巢功能檢查等五項，非法定社福支出金額共計兩億八千兩百三十九萬餘元，其中以敬老禮金支出一億九千六百一十六萬餘元最高。審計室估算敬老禮金自今年至二○二九年度經費籌措，將由今年度的兩億一千一百七十四萬餘元，逐年成長至二○二九的兩億七千八百二十九萬餘元，預估五個年度需籌措經費總計十二億兩千四百七十七萬餘元。

審計室認為，苗栗縣政府應檢討非法定社會福利項目補助門檻及弱勢族群照顧優先順序，考量增設排除經濟優勢族群條款可行性，以避免社會福利經費持續成長，加重財政負擔。

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