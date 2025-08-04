嘉義爭取治水 卓揆：納入千億計畫

嘉義縣鴨母寮大排朴子市竹村段尚未加高堤防處，先以太空包擋水。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/04 05:30

鴨母寮等大排系統性整治 並提高最高標準防洪頻率

〔記者蔡宗勳、王俊忠／綜合報導〕○七二八豪雨及西南氣流肆虐，行政院長卓榮泰昨天在中央災害應變中心，與南部四縣市首長進行視訊會議，嘉義縣長翁章梁請中央全力支持嘉縣未來系統化治水，排除更多潛藏的危機，讓嘉縣防洪能力愈來愈強。卓揆回應表示，嘉縣大排整治工程及提高最高標準防洪頻率，都會納入未來四年一千億元的治水計畫衡量。

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鴨母寮、荷苞嶼、南靖、六腳大排都會解決

翁章梁說，嘉縣從七月廿八日至昨日累積雨量達一五九三毫米，山、海區輪流降雨，期間有九十七處淹水，地方出動二七六台抽水機，及中央支援十三台應急，水位已消退。

翁章梁說，此次水災，不論是橋梁斷面阻礙水流，或海區排水及各村莊排水溝整治，都將一併檢討，納入系統化治水，請中央支持經費來施作，讓嘉縣防洪能力愈來愈強。

翁章梁在會議後，前往朴子市竹村里鴨母寮大排堤防段，視察堆置大型太空包作業，降低溢堤風險。翁說，鴨母寮提報工程案整治經費約七千萬元，為控制溢堤，陸續趕工中，他請中央全力支持未來系統化治水，卓揆同意鴨母寮、荷苞嶼、南靖、六腳等大排納入系統性治水預算，一條一條解決。

嘉義縣府昨公告梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉，今日停止上班、上課。

台南554部抽水機全面運轉 排除積水

台南市長黃偉哲在會議中指出，前日凌晨台南地區強降雨，積水大多已退去，總計撤離一千一百餘人及安置五十九人。雨量方面，以南化區雨勢最明顯，昨天往前推的廿四小時最高達六九三毫米，市府持續關注南化狀況，至於其他地區已無積水、交通順暢。

黃偉哲說，因應這波強降雨，市府布設五一三部抽水機，另獲水利署支援四十一部移動式抽水機，總計五五四部全面運轉，確保降雨後儘速排除積水。

卓揆強調，中央會全力協調資源支援地方，守護人民生命與財產安全；另因目前山區岩石與土壤含水量已達臨界飽和，且仍有可能豪雨或大豪雨發生，呼籲要高度警戒可能的災害衝擊。

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