大雨宣洩不及 斗南道路淹水至小腿

斗南民眾出動抽水馬達，趕緊將家內積水排出。（記者李文德攝）

2025/08/04 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕受西南氣流影響，雲林縣昨日降雨量超過三百毫米，其中斗南鎮建國三路上午九時起疑似排水不及，淹水至小腿以上，甚至已進入民眾住宅中，直到下午十五時才消退，民眾無奈喊道「這場雨什麼時候才會停」。

擋水板失靈 出動抽水馬達排積水

現場整片夾帶泥沙的水不斷往低窪處流，建國三路與明昌路交叉路口甚至淹至小腿以上，不少民眾無奈看著眼前「黃河」，只能趕緊將入侵家戶的積水掃除，更有人出動抽水馬達趕緊將家內積水排出。民眾說，就算有擋水板也沒用，水從門口淹至後面廚房將近兩公分高，只希望雨不要再下。

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雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛等人到場勘災。沈暉勛指出，斗南地勢低又有五條河川經過，就算派出十台抽水機也無法解決，應從治水方面著手。

縣府水利處長許宏博表示，初判應大湖口溪滿潮，街區內積水無法排出；張麗善說，大量雨水灌入大湖口溪導致水位達警戒滿水位，讓斗南市區排水不及，會針對通水斷面是否不足等問題再做規劃，與水利署第五河川分署提出因應。五河分署表示，經查少數溢堤的水均回流至溪，可能因溪水水位高，內陸水一時無法宣洩，至於確切積水問題將再進一步查明。

另，斗南將軍里一處平房屋頂疑老舊加上承受不了大雨而倒塌，導致六旬黃婦遭屋頂竹管壓傷，經消防人員救出後，送至台大醫院斗六分院就醫。

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