7/28、8/2住家淹水 南市最高補助4.5萬

台南市長黃偉哲（右）前往安定區下洲子抽水站視察。（台南市府提供）

2025/08/04 05:30

公所派員勘查也提供線上申辦 民眾申請時提供照片 可加速審查

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕台南市連日來多處地區出現災情，造成不少民眾住家淹水，台南市政府已啟動淹水救助措施。市長黃偉哲表示，已要求各區公所，以「從速、從簡」原則，加快辦理淹水情形審認作業，儘速發放慰助金，協助市民渡過難關。民眾七月二十八日或八月二日因豪雨造成住家淹水皆可申請，最高補助金額四．五萬元。另，外市府表示，南化區關山里因對外交通受阻尚未修復，今日停止上班、上課，其餘照常上班課。

請繼續往下閱讀...

「從速、從簡」審認、發放慰助金

南市社會局長郭乃文說，民眾可先拍下現場照片，於申請時提供照片加速審查流程；若無照片資料，區公所也會派員至現場進行勘查，經審查符合後立即造冊核發救助金。另為便利民眾申請，市府有提供實體及線上多元申辦管道，民眾只需備妥戶口名簿或三個月內的戶籍謄本等相關資料，即可提出申請。目前各區公所正加緊進行審認作業。

南市社會局表示，結合中央宣布加碼的淹水補助，補助標準如下：（一）家中淹水達五十公分以上者，每戶市府補助一萬五千元，中央補助二萬元，總計三．五萬元；具低收入戶或中低收入戶資格者，中央再加碼一萬元，合計四．五萬元。

（二）家中淹水二十公分以上未達五十公分者，每戶市府補助五千元；具低收入或中低收入資格者，中央再加碼一萬元，每戶一．五萬元。（三）淹水未達二十公分者，若為低收入或中低收入戶，中央補助每戶一萬元。

南市社會局表示，南市將以最快速度處理審認與慰助金發放事宜，務求將實質援助送達每一位受災市民，協助各地儘速恢復正常生活。

下洲子抽水站二期 估2027年完工

台南市安定區二日最大三小時累積雨量高達二三四毫米，多處積淹水，汪洋一片，一度水淹及腰。水利局長邱忠川表示，安定區因五○○年一次的大豪雨，再加上田間的蓄水，超過安順寮大排的設計排水量，導致部分地區出現淹水災情，緊急抽水後，昨天清晨路面積水已逐漸消退。下洲子抽水站二期工程已獲中央補助二．三億元，另外也將在上游靠近國八新吉里設置分洪箱涵，獲得中央補助一．七三億元，目前均辦理上網招標中，保守預估於二○二七年完成，將可提升安定區的防洪量能。

災屋修繕 柳營已有廠商進場施工

另，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所整合中央單位與台南市十七區公所，動員一○九家修繕廠商投入災屋修繕，目前已有三七三戶登記媒合，二三○戶完成聯繫對接，其中，柳營區進度最快，昨日已進場施工。指揮官陳金德呼籲，災民如有修繕需求，請儘速向所在地區公所申請，八月十七日前完成簽約還可領取二萬元的尾款加碼補助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法