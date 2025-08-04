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    基隆百人以下國小 拚轉型祭福利求生

    基隆八堵國小日前舉辦自主學習成果發表會，學生從題目設定、拍照到上台簡報一手包辦。（記者俞肇福攝）

    基隆八堵國小日前舉辦自主學習成果發表會，學生從題目設定、拍照到上台簡報一手包辦。（記者俞肇福攝）

    2025/08/04 05:30

    記者俞肇福／專題報導

    基隆市公立國小共有卅九所，二○二五年小一新生報到後統計，有八校全校學生數跌破一百人；其中，忠孝國小、復興國小小一新生報到各為五人、四人，二校學生總數均為五十人。從二○一五年到二○二五年的十年間，全校學生數在五十到一百人遊走的國小，紛紛大打「福利牌」吸引學生，包括小一新生送書包、免費早餐；有學校還「加碼」送福利，免費交通車接送上下學、放學後課輔、才藝社團活動，週六外師美語，全部免費。有家長就戲稱「沒有校長做不到，只有家長想不到」，好想回來念小學。

    今年8校學生數不到百人

    根據記者調查，二○一五年基隆市公立國小共四十二所，當年全校百人以下共有十校；其中月眉國小、太平國小、尚智國小從二○一五年迄今，陸續吹熄燈號。檢視二○一五年到二○二五年，當年的百人以下小校聯盟成員中，有中華國小、八堵國小以國際教育、實驗教育逆勢翻轉，讓學生數突破百人。

    中華、八堵國小 新教育翻轉

    二○一五年，鄰近台電協和火力發電廠的中華國小，申請開辦基隆第一所公立雙語國小，不只吸引中山區家長目光，其他區也搶著轉學；另外，培育出外交部駐日本代表李逸洋、前行政院長江宜樺的八堵國小，轉型為基隆市首座公辦公營的實驗教育學校，打造有別傳統的教育模式。兩校成為少子化狂潮的國小新典範，全校學生數超過百人。

    二○二五年基市百人以下小校，新增中正國小、東光國小；中正國小去年剛歡度百年校慶，今年小一新生十四人，全校學生數八十七人；東光國小小一新生十人，全校學生數八十一人。

    仍須營造特色 吸引就讀

    一名退休校長表示，小校「福利政策」多依賴校長人脈廣、公關能力強與家長會力挺，才能吸引家長關注；但是學校最終還是要靠特色課程、教學專業吸引家長與孩子就讀，否則校長換人、學校沒金援、福利消失，學校沒學生也是早晚的事。

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