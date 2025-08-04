北市預算執行率待加強 審計處點名5單位

2025/08/04 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後，首度編列的一一三年度總預算執行審計審核報告出爐，應付保留款較前一年度減少，但工務局、體育局、文化局、產業發展局及社會局等五個機關占比近八成，其中體育局、文化局保留金額占其預算數比例超過十％，被點名執行率待加強。

決算報告中指出，歲出應付保留數五十六億餘元，主因工程設計欠周延導致變更中或施工中等延宕未完工，較前一年度減少八億餘元，但工務局、體育局、文化局、產業發展局及社會局等五個機關共四十四億餘元，占比七十九．一二％，其中體育局、文化局占其預算數超過十％，執行率待加強。

請繼續往下閱讀...

保留金額逾七．一億元的體育局表示，其中二．三五億元是配合世壯運於賽事結束後撥款；另四．一九億元是特色運動館新生館、克強館工程的連續性預算，按進度每月撥付，預計明年三月、七月完工，驗收合格後撥付所有款項。

文化局表示，保留六．四八億元，較前一年度增加二．二五億元，主要因台北流行音樂中心工程履約爭議調解費一．九二億元，尚未與文化部達成共識而辦理保留；另有音樂與圖書中心工程（含管風琴訂製）的○．六億元等項目。

工務局表示，預算規模是市府第三大，保留金額因此相較大，但預算達成率九十．二七％，無執行效率落後的情形，主要為工程機關特性，跨年度工程會保留五％到驗收後支付；社會局的保留經費則是參建工程部分，隨進度產生留用。產發局則為補助台北農產運銷公司建置工程、新增南港機廠社會住宅工程及萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程，保留總金額五．九七億元，較前一年度一．九九億元大增。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法