北市公館圓環改善 傾向拆除一次到位

2025/08/04 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環連續七年位居台北市交通事故熱點之冠，近七年合計一七一七件，平均每四天就有三件，七岔路口複雜危險，記者也曾騎車迷路、險遭擦撞；拆除與否討論多年，正反意見不一，台北市長蔣萬安壯士斷腕拍板拆除，卻遭部分居民反彈，建議先從標線、標誌、號誌改善著手，為維護交通安全，市府傾向拆除「一次到位」，但尚未做出最後決定。

市議員張志豪表示，不少民眾反映，拆除圓環、填平地下道工程不可逆，加上圓環設置多年，已成地方共同記憶，以及捷運南環段即將開工，為何不能先以較少預算調整標線、號誌、路型，如果有所改善，安全性提高、肇事率降低，何樂而不為？喊話市府不要立即拆除，應再與民意多溝通。但也有民眾認為，公館圓環並不符合城市美學視覺觀感。

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市議員王欣儀則指出，公館圓環的標線、號誌長年有在滾動調整，卻未見顯著成效，才會出現評估拆除圓環的選項。現今除了改善肇事率及安全議題，也要考慮塞車難題，通勤族會更有感，提醒市府，改成正交路口比較好走，然而若停等時間週期拉長，可能會造成塞車民怨，另外，不能在資訊尚未完全透明就說要拆除，如果拆了之後問題更多怎麼辦？

交工處長張建華表示，五二九首次地方說明會後，曾就民眾提出的改善方式進行研究，也徵詢過專家學者意見，仍無法根除圓環變換車道、車流交織造成擦撞、追撞的結構性問題。若改成正交路口，車道對齊、直觀直行，就不會有中心島的問題，利用號誌即可分離直行車、左轉車流，同時透過縮小路口，減少行人穿越的距離，提高用路品質，強調市府是依各種數據評估後，得出最佳方案，期盼一次到位處理。

交通局長謝銘鴻說，目前客觀分析，此處執行正交路口優於圓環路型，至於拆除與否，需先回報市府高層說明現況，再做最終決定。

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