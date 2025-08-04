《交通陷阱害罰》單行道標示不清 警稱反映北市府無效

台北市羅斯福路三段三一六巷九弄路幅狹窄，但非單行道。（記者董冠怡攝）

2025/08/04 05:30

開單警︰交工處都是坐辦公室做事 反映也沒用 就是不能增設標示

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市公館圓環拆除在即，地方民眾質疑為何明知圓環七岔路口危機重重，十幾年來都不做清楚標誌解決，痛罵交工處長滾回家念書去。有市民向本報投訴，日前沿汀州路三段行駛，通過思源街後右轉進入大片黃色網狀區，由於直走、左轉巷弄路幅狹窄，誤以為也是單行道，發現走錯路後試圖在黃色網狀區迴轉，卻因其劃入單行道範圍，反成逆向行駛吞罰，該市民向開單員警反映現場標示不清應改善，員警坦言確實許多民眾在此受罰，並稱「交工處都是坐辦公室做事，反映也沒用，就是不能增設標示」。記者昨訪問交工處回應時仍以法規為由，堅稱無法再增設標誌。市議員徐立信表示，交工處應依現況調整規劃，不能閉門造車。

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議員促依現況調整 不能閉門造車

投訴民眾表示，近日開車從汀州路三段右轉羅斯福路三段三一六巷，駛入黃色網狀區域發現前方道路是單行道，欲左轉路幅狹窄的三一六巷九弄，因地面標示箭頭，誤以為也是單行道，不得已只好迴轉掉頭，遭員警攔下開單，詢問發現，第一線執法員警曾向交工處反映此處民眾常違規被罰，應增設「禁止迴轉」或在靠近汀州路三段路口處增設單行道標示，均被交工處打回票。

記者實地走訪，發現該黃線區面積大過單行道路口，駕駛人右轉進入時很難辨識黃線區屬單行道範圍，左側九弄餐飲店林立，路幅約僅能容納一輛汽車及機車，加上進入方向路口處商家前停放整排機車，部分遮蔽路面標示，民眾容易誤以為是單行道，記者觀察約半小時也發現，該區無知違規的汽機車確實不少。

標線不清 單行道黃線區迴轉挨罰

該投訴民眾表示，道路的交通號誌、標誌都應讓用路人第一時間簡易、清楚反應，才能在駕駛過程中立即有所遵循，避免違規或發生危險，而非墨守成規；過去也曾針對易肇事路口向警局反映，警方甚至回應，路口號誌、標誌改善，交工處都是「依規定設置」，聽不進第一線派出所執法員警的意見。

徐立信表示，員警只是認真執勤，在號誌未改善前，只能聽上級規劃行事。交工處應視實況做必要調整，不能頭痛醫頭，閉門造車，建議提前設置提示號誌，明確顯示「單行道入口」與「允許迴轉方向」；標線與路面塗裝彩色導引標線及路面大字提示，確保夜間標誌可見度，必要時加裝LED照明框或反光材料；若駕駛錯過迴轉點，設置明顯牌面指示下一個合法迴轉或回到原路的方式，減少違規。

派出所︰會再建議加大或設牌面

市警局中正第二分局思源街派出所副所長姜鈞耀昨受訪時說，三一六巷九弄不是單行道，用路人可走九弄，不過如不常走，看到九弄路幅狹窄，一時會搞不清楚如何出去，會再向交工處建議在汀州路口加大或設置牌面，加強路況辨識度，預防違規。

交工處︰路口設有標誌 尺寸依規

交工處昨仍回應，路口設有單行道標誌，且尺寸是依道路交通標誌標線號誌設置規則而設，管制通行方式即已禁止車輛逆向行駛，故無設置禁止迴轉標誌。

民眾在台北市汀州路三段右轉羅斯福路三段三一六巷後，於大片黃色網狀線前迴轉挨罰。（記者董冠怡攝）

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