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    首頁　>　生活

    新北農村再生社區DIY體驗 今開放報名

    2025/08/04 05:30

    〔記者賴筱桐、羅國嘉／新北報導〕新北市農業局與農業部農村發展及水土保持署台北分署合作，將於八月卅至卅一日在淡水忠寮農村再生社區辦理「農遊童玩闖關去 農村藝術好蒔光」活動，舉辦八場DIY手作體驗，有水苔球、草編、花草拓印、雞母狗、北管等，今天中午十二點起至八月六日中午十二點，可至「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗報名網站」預購，活動當天開放其餘場次現場報名。

    農業局表示，本次邀請新北市九個農村再生社區參與擺攤及手作體驗，今天中午開放預購卅日雞母狗及卅一日水苔球DIY，每人報名費一百元，共限額八十名。此外，北新有機休閒農場與藝術食農基地「山之山 食驗室」，分別推出「採菜趣一夏」及「農場樂陶陶 一起來捏陶」體驗活動，前者每人二五○元，每場限額四十名，後者每人三九○元，每場限額廿名。

    另外，新北市教育局暑假推出「國中小職業試探育樂營」，規劃近三百梯次課程，提供六六○○多個免費名額。其中三重商工辦理「AI幫我想，我動手做」營隊，第一梯次報名至八月五日，活動將於十一至十二日展開；第二梯次即日起開放報名至九月十二日，將於九月廿至廿七日的兩個週六上課。

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