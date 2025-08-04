「野柳鐵塔」鏽蝕嚴重 封閉步道

新北市萬里區野柳地質公園內的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕嚴重恐倒塌，公所先封閉步道。（萬里區公所提供）

2025/08/04 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕位於新北市萬里區野柳地質公園內的「野柳鐵塔」，高達四十三公尺、紅白相間，矗立在野柳岬高處，相當醒目。區公所巡檢發現「野柳鐵塔」上層鏽蝕嚴重，恐有傾倒疑慮，已封閉步道，避免遊客靠近發生危險。萬里區長黃雱勉昨天說，如果接收訊號的設備不用放那麼高，或許只需要拆除上層鐵塔，否則就要整座拆除重建。

野柳地質公園第三區因為探訪的遊客較少，被稱為限定版的野柳秘境，第三區高處有兩座建物，分別是一九六七年興建的「野柳燈桿」，用來加強基隆港的導航功能；「野柳鐵塔」建於一九九五年，上方掛設無線電視台、警察廣播電台和警、消無線電接收設備，傳播無線訊號。

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黃雱勉指出，為鐵塔上漆保固時，發現上層結構鏽蝕，日前安排土木技師會勘，發現狀況不佳，若再遇颱風或是強勁東北季風可能傾倒，因此當天封閉通往鐵塔和燈桿的步道，禁止遊客接近，以免發生危險。

她表示，光靠補強難以確保安全，將再邀集工程專家及四家無線電視台、警廣和警、消等單位開會，如果設備可以設在鐵塔中下層，將評估只拆除上層是否可行，如果行不通就要整座拆除重建。

位於新北市萬里區野柳地質公園內的「野柳鐵塔」，1995年興建，上層鏽蝕嚴重恐倒塌，公所評估拆除上層或整座拆除重建。（萬里區公所提供）

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