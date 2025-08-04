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    新北「蝗蟲大軍」出沒 季節性現象

    台北路邊一根樹枝上，竟然塞滿一排蚱蜢，約17隻集體排排站。（截取自「路上觀察學院」臉書社團）

    台北路邊一根樹枝上，竟然塞滿一排蚱蜢，約17隻集體排排站。（截取自「路上觀察學院」臉書社團）

    2025/08/04 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕近日新北市都會區驚見「蝗蟲大軍」出沒，有民眾發現，路邊一根樹枝上竟有十七隻蝗蟲集體排排站，甚至在捷運、公車、火車站及街道皆可見其蹤影，波及板橋、中和、永和、新莊等多個行政區。市府農業局表示，這波昆蟲多為「異歧蔗蝗」，屬季節性現象，非農業害蟲，將隨氣候轉涼或降雨逐漸減少。

    一名網友在臉書社團發文指出，最近台北的路上看到很多蚱蜢（應為蝗蟲），感覺超可怕。同時附上一張照片，從畫面中可見，路邊一根樹枝停滿一整排草綠色的蝗蟲，令人頭皮發麻。

    貼文一出引發熱議，有人留言說，「新莊跟輔大這邊也開始出現了，前幾年都沒看過」、「中、永和從前很少看到，近期隨處可見」、「連公車內都有」、「板橋車站停車場也有蝗蟲蹤跡」、「我家在高樓也可以飛進來」。

    農業局表示，目前中央沒有將「異歧蔗蝗」列為農業害蟲，經洽詢農會，尚無農友通報農作物受損。另外，經洽桃園農業改良場研究員表示，因八月高溫環境，蝗蟲類生長快速，較容易出現，屬於季節性生態現象，待氣候轉涼或下雨會逐漸減少，民眾不用驚慌，如民眾仍擔憂，可使用居家環境用藥防治。

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