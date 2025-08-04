新手上路 新北機車駕訓最高補助3800元

公路局推動「機車道路安駕訓練」，讓考取機車駕照的新手更快熟悉道路環境。（公路局提供）

2025/08/04 05:30

公路局補貼1300元 市府加碼1300元 考上參加道路安駕再給1200元

〔記者賴筱桐／新北報導〕暑假是考駕照的高峰期，交通部公路局推出「機車駕駛訓練計畫」，統計今年一到六月，新北市報名參加機車駕訓班有五七七三人，僅佔機車考照總人數一萬七三二六人的三三．三二％。為提高誘因，公路局補助訓練費一千三百元，新北市政府加碼一千三百元補助，若取得駕照後參加「機車道路安全駕駛訓練」，額外再補助一千二百元，累計最高補助三千八百元。

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不過，有部分民眾認為，騎乘機車門檻較低，不像駕駛汽車操作複雜，新北市許多河濱公園設有機車練習場，只要跟親朋好友借車多練幾次，很快就能學會，不需要花數千元學費上駕訓班，浪費時間和金錢。

參加駕訓違規減59％、肇事少36％

公路局台北區監理所駕駛人管理科科長謝孟函指出，目前法規未強制要求上機車駕訓班才能考照，但是駕訓班提供完整的課程設計，幫助新手上路前培養防禦駕駛觀念及正確的騎乘技巧，提升行車安全，經交通部委託陽明交通大學研究分析，有參加機車駕訓者比未受訓者的違規風險減少五十九％、肇事風險減少三十六％。

謝孟函說，坊間普通重型機車駕訓班收費標準為二千八百元至三千七百元，公路局補助訓練費一千三百元，今年名額總計七二六○人，一到六月已有四六二九名學員申請補助，新北市政府加碼補助一千三百元，共有二千個名額。為提高民眾參訓意願，除了加強宣導，也媒合轄內駕訓班至高中職及大專院校宣導。

考照前安駕訓練 5小時補助2500元

台北區監理所表示，近年另推動「機車道路安駕訓練計畫」，分為二．○和三．○版，學員可自行選擇，二．○版訓練時間三小時，由教練帶領已考取機車駕照的新手學員進行道路駕駛，熟悉上路後汽、機車混和車流的道路環境，完訓後補助一千二百元；三．○版訓練時間延長至五小時，學員考照前由教練指導道路騎乘教學，提升對道路環境的適應能力與防禦駕駛觀念，完訓後補助二千五百元，新北市共有十一家機車駕訓班，其中有四家提供道路安駕訓練，補助時間到今年十一月卅日。

為鼓勵民眾參加機車駕訓班，台北區監理所與新北市政府合作共補助2600元。（公路局提供）

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