花蓮蜜香紅茶 勇奪英國「美食奧斯卡」三星

花蓮「清風茶園」繼去年榮獲日本世界綠茶大賽最高金賞獎榮譽，今年以蜜香紅茶勇奪英國美食大賞三星最高榮譽。（資料照，縣府提供）

2025/08/04 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「Great Taste Awards」發布二○二五年得獎名單，台灣總計有九十二項產品獲獎，花蓮縣推出茶葉、油品與加工食品等三大類別參賽，共有廿件產品獲得星級評等，其中「清風茶園」與「名鶴茶園」的蜜香紅茶勇奪三星最高榮譽。

縣府農業處指出，今年花蓮總計有十一家農友、廿項產品獲獎，分別為二款茶品榮獲三星，七件參賽品項獲得二星，十一件參賽品項拿下一星，成為台灣表現亮眼的縣市之一。

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在茶葉類別中，「名鶴茶園」、「清風茶園」以蜜香紅茶榮獲三星評價，另有蜜香紅茶茶包獲得二星，大葉綠茶、柚花香茶、大葉烏龍、柚花清茶等作品獲一星肯定，顯示茶品多元化與穩定的製茶品質。

農業處表示，其他茶農表現也很出色，「伊禾茶」以蜜香紅茶與金萱茶雙雙獲得一星；「朵栗栗農坊」的蜜香紅茶奪得二星肯定；「龍安製茶廠」的大葉烏龍獲得一星。

值得一提的是，今年再次參賽的「露予莊園」以「芒種」與「秋賞」兩款茶品，分別拿下一星與二星殊榮；新銳品牌「三○三○」將花草與茶融合，贏得評審青睞，「芳香菊花茶」獲二星、「柚花薰香烏龍」則拿下一星。

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