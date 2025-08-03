基市評估 安樂區增高架橋接國3匝道

國3基金交流道南下尖鋒時段都塞車，並回堵基金一路。（記者盧賢秀攝）

2025/08/03 05:30

盼紓解基金公路、麥金路塞車

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市基金一、二、三路，假日經常塞車，上班尖峰時段國三基金交流道也天天大排長龍，為紓緩基金公路與麥金路的交通負荷，市府交通處進行國道三號或台六十二線基隆路段增設匝道可行性研究，評估從安樂區樂利三街闢設高架橋，銜接國三基金交流道。不過市議員吳驊珈認為，國三基金交流道與高架匝道銜接處也應拓寬，否則只是換個地方塞車而已。

交通處爭取交通部補助，委託顧問公司進行國三或台六十二線基隆路段增設匝道可行性研究，目前已完成期中報告，並在安樂區舉辦說明會。

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議員︰應拓寬交流道與匝道銜接處

據顧問公司評估建議起點從樂利三街海山貨櫃公司入口東側起，沿路線爬升，至一四○公尺處以高架穿越既有貨櫃場後進入山谷，上行線跨越國三，在基金一路既有南下匝道旁增設匝道；下行線匯入國三基金交流道北上匝道，總建設經費約一八．七三億元。

市議員吳驊珈認為，由於路線預計以高架形式行經安樂區的外寮里與興寮里，希望能夠在大武崙地區增辦說明會。另外，高架匝道與基金交流道銜接處也應拓寬，否則只是換個地方塞車而已。同時，未來施工前也應針對施工粉塵及行經路線噪音影響應向民眾說明清楚。

基隆市政府表示，麥金路沿線兩側集合住宅林立，是人口密度高的地區，平日尖峰及假日壅塞嚴重，民眾近年建議從樂利三街增設聯外道接國三，目前所提方案待收集地方民意後提送高速公路局審議，確認可行性。

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