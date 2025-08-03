北市「港湖罷秀」將轉型民防團 首重組織動員

前立委高嘉瑜（左）、台北市議員何孟樺（右）與「港湖罷秀」志工一起車掃謝票。 （記者陳逸寬攝）

2025/08/03 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕罷免李彥秀團體「港湖罷秀」昨邀請前立委高嘉瑜、議員何孟樺，站上戰車重回港湖街頭謝票，感謝七萬八五六○位民眾投下同意。同時「港湖罷秀」也宣示未來將轉型成「港湖民防團」，預計在年底成立，將致力於關注區域治理，下一步將首重「組織動員的能力」。

預計年底成立 致力關注區域治理

立委李彥秀罷免案雖然未成功，不過投票率高達近六成；高嘉瑜說，再次感謝港湖地區有七萬八五六○位民眾投下同意，大家都是以愛台灣為出發點來參與投票，每張票、每個人大家都是希望台灣會更好。

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何孟樺表示，本次罷免共有七個選區開出超過廿五％，港湖就是其中之一，大家的努力並未白費，民進黨未來會繼續跟公民同行，做公民的後盾。

須正式入會編隊 急難時要動起來

「港湖罷秀」未來將轉型成「民防團」，港湖罷秀發言人李澤中說明，民防團跟自訓團最大的差別，落在自訓團是個人的體能、醫療跟防災知識的建立，民防團需要有組織動員的能力，這個組織動員的部分需要有明確的造冊跟編隊，這是港湖民防團首先要推動的。

規劃辦定期演訓、地區性防災演習

李澤中指出，港湖民防團需要正式的入會，之後會編隊，編隊的重點在於每五到六個人會組成小隊，會評估每隊裡面是否有急救相關的人才、無線通訊的人才，真正在急難的時候，才可以有比較明確的動員，民防團也會有定期的演訓、防災演練等，會去找社區大樓的管理委員會，或者是找里辦公室，協助他們舉辦地區性的防災演習，將防災跟民防的概念繼續深化到港湖地區。

「港湖罷秀」宣示未來將轉型成「港湖民防團」。（記者陳逸寬攝）

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