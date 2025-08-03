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    高雄試辦機車智慧停車格 月底收費

    高雄市左營區博愛二路近期已畫設5格「智慧限時收費停車格」，將採計時收費，最快八月底啟用。（記者許麗娟攝）

    高雄市左營區博愛二路近期已畫設5格「智慧限時收費停車格」，將採計時收費，最快八月底啟用。（記者許麗娟攝）

    2025/08/03 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市路邊汽車智慧停車格已設近九千格，機車格也將加入智慧收費行列，交通局率先在博愛二路、海邊路與民權一路畫設，其中博愛二路五格近期將進行測試，最快八月底就會啟用收費，為提高停車周轉率，將採計時收費每廿分鐘十元。

    由於民眾外送量暴增、洽公需求等，為提供機車停車需求、提升周轉率和減少違規亂象等，交通局計畫在市區商業大樓周邊試辦「智慧限時收費停車格」，目前左營區博愛二路三六四號前的五格已設置完成，完成測試後，八月底前優先啟用，另外新興區海邊路三一號前有五格、苓雅區民權一路二五一號前有四格也在設置中，最快九、十月啟用。

    高雄市交通局停管中心專員蘇健義表示，機車「智慧限時收費停車格」是採用高位攝影機以整個停車區塊辨識車牌收費，一格多停亦照常收費，即使機車被移動至不同停車格，同一區域也不會重複收費。

    須注意的是，「智慧限時收費停車格」採計時收費，收費時間為每日上午八點至晚上八點，前廿分鐘免費，第廿一分鐘起，每廿分鐘十元，當日收費無上限，繳費方式可透過行動支付APP、四大超商多媒體機補單繳費等。

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