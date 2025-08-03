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    首頁　>　生活

    高捷橘線O9站B、C基地招商 打造運動城

    2025/08/03 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局啟動高雄捷運橘線O9站聯開案B、C基地招商，兩基地緊鄰高速公路與苓雅運動園區，將規劃運動相關商業設施、智慧節能宅；高市捷運局預估可引進民間投資逾一三○億元，打造「運動城」。

    捷運局長吳嘉昌表示，市長陳其邁上任以來，捷運局陸續完成八個土地開發招商評選案，累計為高雄創造三百七十億元收入挹注捷運相關建設；今年上半年再推出苓雅清潔隊舊址、捷運R17站A5基地開發案，昨天啟動O9聯合開發案B、C兩基地，後續還有前金區後金段等案。

    O9聯開案位於高速公路中正交流道旁，緊鄰全新啟用的苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park，未來將引進運動相關商業設施、智慧節能住宅。

    其中B基地面積一四三六坪、C基地三一三一坪，使用分區為捷運開發區，容積率六百卅％，使用分區比照一般商業區可做商業及住宅，開發量體約一．六萬及三．六萬坪，預估投資金額約卅六億元及九十八億元；開發完成後，市府預計可分回六十六億元挹注捷運建設。

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