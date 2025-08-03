豪雨不斷 高雄山區4天降雨1600毫米

連日強降雨讓南橫公路道路部分路段坍塌。（原民會提供）

2025/08/03 05:30

多處道路中斷 全市撤離逾3000人 桃源東莊便橋 溪水暴漲到路面

〔記者黃佳琳、蔡清華／高雄報導〕豪雨下不停，高雄山區四天累積雨量已破一千六百毫米，造成多處道路路基塌陷，公路局已預警性封閉部分路段禁止通行，市府宣布，今天全市停班停課。

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高雄市政府指出，依據中央氣象署資訊，這波西南風強度將提升至西南氣流等級，昨晚入夜到今天（三日）整天、高雄市平地及山區雨勢恐再增強。

今天雨量預測達340毫米 全市停班課

預估今天除山區雨量預測已達停班停課標準外，其它地區雨量預測最高也達三百四十毫米，趨近停班停課標準，恐有致災之虞；為維護市民安全及進行搶修、復原工作，高雄市今（三日）天全市停止上班、停止上課。

農業部已發布高市一一○條土石流紅黃警戒，及九處大規模崩塌潛勢區紅黃警戒。市府應變中心統計全市累計撤離人數逾三千人。

那瑪夏三明火路段變形 封閉管制

公路局表示，台廿九線四公里處那瑪夏區三明火路段，二日上午六點多受楠梓仙溪水暴漲沖刷，已出現路基沉降，路面開裂變形長度約五百公尺，造成人車難以通行，該路段已實施道路封閉管制，甲仙工務段也派遣機具待命搶修，預計四日上午八點完成臨時便道舖築並開放車輛通行。

而台廿九線臨十一便道也有兩處路基流失，包含那都魯札橋路段，以及錫安山橋路段，都因楠梓仙溪暴漲沖刷造成便道路基流失，目前那瑪夏通往到甲仙五里埔路段已實施預警性封閉。

楠梓仙溪沖刷 造成便道路基流失

此外，台廿線南橫公路甲仙通往六龜荖濃路段，以及六龜寶來二橋至桃源區公所路段都已管制禁止通行、六龜區台廿七線中興至大津路段因強降雨導致野溪土石流淹沒；桃源區台廿線九十一公里東莊便橋段溪水暴漲至路面，橋梁封閉、勤和至復興路段九十九公里預警性封閉，均將視實際狀況滾動檢討開放時間，用路人行經管制路段請勿強行通過。（相關新聞刊A1、A6）

高雄山區大雨不斷，造成楠梓仙溪暴漲沖刷便道路基流失無法通行。（公路局提供）

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