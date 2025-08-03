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    首頁　>　生活

    黃國昌推核三延役 被嗆「莫惹屏東人」

    2025/08/03 05:30

    〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕民眾黨主席黃國昌、國民黨立委蘇清泉等人昨晚在恆春舉辦核三延役公投說明會，場外反核人士丁勇智、楊美雲與多名反核民眾發起抗議，強烈反對核三延役，批評核安風險與核廢料問題未解，屏東及恆春半島不應獨自承擔後果，在說明會外圍怒嗆「莫惹屏東人！」。

    「要延役乾脆重新選址蓋新的！」丁勇智等人強調，核三若發生事故，方圓三十公里將成廢墟，恆春半島與廣大海域將百年難復，質疑「沒有核安，哪來核電」；丁勇智指出，逾萬桶核廢料堆置核三，無處可去，延役將加劇心理與環境壓力，違背社會正義。

    現場反核團體表示，台電數據顯示，二○二五年八月一日備載電量達十六％，綠能占比十九％，證明無核電仍可穩定供電；反核人士鍾乙豪質疑，核三老舊設備如四十二年老爺車，位於斷層帶，地震、海嘯等高風險區，延役成本與風險遠超效益，核廢料問題更將綁架恆春未來四十年發展。

    黃國昌在台上說，這幾年台灣已漲四年電價，比貿易上的競爭對手還高，這是全台灣人為民進黨錯誤的能源政策付出的代價，他要讓民進黨知道，人民才是國家的主人。

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