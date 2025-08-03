泥流灌入住家 屏縣原鄉撤離820人

三地門鄉口社部落一度宛如瀑布。（讀者提供）

2025/08/03 05:30

7/28以來已下了近2000毫米 接近一年平均雨量 居民：「從來沒有這樣過！」

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕屏東縣山區雨勢持續，霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹等八原鄉，以及鄰近山區的高樹鄉被列為紅色土石流警戒區，三日均停班停課，原鄉至昨晚已撤離八百廿八人。

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三地門鄉口社村546毫米 全國之冠

屏東縣三地門鄉口社村昨天零時至晚間七點半，累積雨量達五百四十六毫米，居全國之冠，尤其上午八點到十一點，連續三個鐘頭時雨量都逼近一百毫米，相當驚人，部落上方野溪暴漲，泥流灌入住家，道路變成水路四處流竄，村民驚嚇「以前從來沒有這樣過！」，口社子弟原民會主委曾智勇、立委伍麗華等人都趕赴關心，所幸經怪手緊急開挖土石，雨水得以宣洩，狀況在中午過後解除。

氣象署統計，屏縣山區七月廿八日起至今降雨量已接近兩千毫米，幾乎達到一年平均降雨量，原鄉從一日中午起持續預防性撤離，居民紛紛期盼雨不要再下了。

春日鄉士文村長楊大業表示，每逢大雨聯外道路經常受阻，部落中有一名八十歲長者患有心臟疾病，若交通中斷恐影響送醫路程，盼縣府能改善道路。獅子鄉內獅村，一日深夜因台電基地台鬆動導致土石滑落，距離民宅僅約三公尺，縣府獲悉立即聯絡台電處置，並通知住戶撤離。

連日豪雨 竹田文心蘭5成受損

豪雨造成屏縣山區多處道路土石滑落，台廿四線三地門鄉德文路口至霧台神山段、沿山公路高樹鄉兩處路段、以及三地門鄉口社大橋、春日鄉屏一四六線、泰武鄉屏一○六線往舊武潭、三地門鄉屏三十一線往德文部落方向全線、以及長治鄉屏十七線路段封閉。

連日大雨並重創原定要出貨日本的竹田鄉文心蘭，中華文心蘭發展協會理事陳宏志說，正值盛產期的竹田鄉文心蘭因持續性的豪雨受損至少五成，花農們的心都在淌血，希望雨勢快停。

今年竹田的文心蘭受損至少五成。（記者陳彥廷攝）

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