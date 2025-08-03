台東台9線大溪明隧道前 北上車道坍塌

台九線大溪明隧道前路基被逐漸掏空，整排護欄倒下。（民眾提供）

2025/08/03 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕大雨來襲重創南部，台東南迴線影響嚴重，台九線南迴路段從大鳥、大溪多處路基流失、車道縮減，公路單位雖立即處理，但災害是否會進一步擴大仍未可知，所幸目前尚未傳出傷亡。

台九線大溪明隧道前，因大竹溪溪水暴漲導致路基被沖刷掏空，造成右側北上車道部分坍塌，路邊電線桿浸泡在水中，現場仍有持續崩塌的情形。工程單位目前正加緊施作消波塊工程，因此封閉北上雙車道以確保安全。附近居民表示，以往雖曾發生類似狀況，但第一次見到溪水如此猛烈還改道，狀況十分嚴重。

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橋下電桿幾乎都快沒頂，一旁住戶說，一日下午四時左右就已察覺路基逐漸流失，有部分電桿也因路面沖刷倒入溪中，昨晨五時則驚見路面整段坍陷，研判是大竹溪因水勢暴漲改道，大量溪水集中衝擊南側沿岸，導致路基嚴重受損，住戶羅小姐說，上次發生類似狀況約莫在廿年前左右，但不似如今嚴重。

大竹溪南岸加固 南下車道雙向通行

公路單位緊急在大竹溪南岸放置消波塊，同時進行H型鋼加固作業，公路單位表示，目前南下車道仍可供雙向通行，請駕駛行經該處務必放慢行駛、遵從調撥與指示。

另，公路局南區養護工程處也表示，台九線大鳥路段路面下陷情形，一樣管制北上路段，調撥南下內側車道供北上通行。

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