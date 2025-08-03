為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    沒有那麼多爛咖 狼醫查詢平台手動輸入

    民間團體與立法院多次呼籲政府設立「狼醫查詢平台」，民眾可查詢醫事人員不當紀錄。（記者邱芷柔攝）

    民間團體與立法院多次呼籲政府設立「狼醫查詢平台」，民眾可查詢醫事人員不當紀錄。（記者邱芷柔攝）

    2025/08/03 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕面對狼醫事件頻傳，民間團體與立法院多次呼籲政府設立「狼醫查詢平台」，公開醫事人員的不當行為紀錄，讓民眾安心就醫。衛福部醫事司長劉越萍昨表示，該系統預計八月下旬上線，初期資料仍無法與法務部串接，將先以「手動方式」輸入二○二三年性平三法上路後的相關判決，她直言「我們沒有那麼多爛咖，相信手動還是做得來。」

    不過，衛福部目前僅規劃揭露判決確定的性平案件，引發外界質疑揭露範圍過小。醫療改革基金會指出，與國內律師查詢系統、英國醫學總會（GMC）等國際做法相比，衛福部明顯落後，認為除了性平判決，長期盜刷健保卡、偽造病歷、使用非法療法等懲戒決議，也應一併揭露，才能幫助民眾辨識。

    醫改會強調，查詢系統至少應以「司法判決」與「懲戒紀錄」為起點，建立真正實用的公開資訊。立委林淑芬日前也指出，我國律師查詢平台早已揭露基本資料與懲戒歷程，醫事人員查詢系統資訊卻過度限縮，要求衛福部檢討改進。

    對此，劉越萍回應，醫事人員查詢系統的設計與律師不同，設置目的是要防止密醫行為，過去曾發生醫護人員因系統曝光個資遭到騷擾的案例，因此該系統採取「最小揭露原則」。

    針對是否進一步納入懲戒紀錄，劉越萍表示，因政府公報格式不一，資料整合困難，若有足夠預算與人力，將努力推動系統整合，而衛福部已向司法院爭取資料自動串接，尚在行政程序中，故短期內查詢系統將以手動輸入，只要醫事人員涉及性平相關案件並經司法判決，資料就會被揭露，入口網站將與醫事人員查詢系統相同，預計八月下旬正式上線。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播