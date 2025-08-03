沒有那麼多爛咖 狼醫查詢平台手動輸入

民間團體與立法院多次呼籲政府設立「狼醫查詢平台」，民眾可查詢醫事人員不當紀錄。（記者邱芷柔攝）

2025/08/03 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對狼醫事件頻傳，民間團體與立法院多次呼籲政府設立「狼醫查詢平台」，公開醫事人員的不當行為紀錄，讓民眾安心就醫。衛福部醫事司長劉越萍昨表示，該系統預計八月下旬上線，初期資料仍無法與法務部串接，將先以「手動方式」輸入二○二三年性平三法上路後的相關判決，她直言「我們沒有那麼多爛咖，相信手動還是做得來。」

不過，衛福部目前僅規劃揭露判決確定的性平案件，引發外界質疑揭露範圍過小。醫療改革基金會指出，與國內律師查詢系統、英國醫學總會（GMC）等國際做法相比，衛福部明顯落後，認為除了性平判決，長期盜刷健保卡、偽造病歷、使用非法療法等懲戒決議，也應一併揭露，才能幫助民眾辨識。

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醫改會強調，查詢系統至少應以「司法判決」與「懲戒紀錄」為起點，建立真正實用的公開資訊。立委林淑芬日前也指出，我國律師查詢平台早已揭露基本資料與懲戒歷程，醫事人員查詢系統資訊卻過度限縮，要求衛福部檢討改進。

對此，劉越萍回應，醫事人員查詢系統的設計與律師不同，設置目的是要防止密醫行為，過去曾發生醫護人員因系統曝光個資遭到騷擾的案例，因此該系統採取「最小揭露原則」。

針對是否進一步納入懲戒紀錄，劉越萍表示，因政府公報格式不一，資料整合困難，若有足夠預算與人力，將努力推動系統整合，而衛福部已向司法院爭取資料自動串接，尚在行政程序中，故短期內查詢系統將以手動輸入，只要醫事人員涉及性平相關案件並經司法判決，資料就會被揭露，入口網站將與醫事人員查詢系統相同，預計八月下旬正式上線。

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