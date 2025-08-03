金鑽鳳梨東南亞都有 台灣風味勝出

市場搶手，金鑽鳳梨價格持續高檔。（資料照）

2025/08/03 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部近年拓展水果外銷市場，透過加工、冷鏈延長櫥架壽命，台灣水果外銷量最大的金鑽鳳梨產地價因此提高。農業部國際司表示，打開外銷通路，穩固版圖就靠良好的田間管理，讓水果品質與風味穩定，也是許多日本大型通路商擴大採購台灣水果的關鍵。

冷鏈延長櫥架壽命、農友田間管理穩固

中國二○二一年三月暫停台灣鳳梨輸入，農業部便祭出多樣措施，包含拓展日本、韓國通路市場，讓金鑽鳳梨逐漸站穩當地。去年台灣鳳梨外銷量達二．一萬噸，其中輸日達一．九萬噸，較二○二○年成長近九倍。

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國際司簡任技正鍾明娟指出，隨我國水果主力外銷到日本高端市場，國內產地價格反而提高，保障農民收益，也因我水果美味又顧品質，愈來愈多日本大型通路業者擴大採購，如都樂日本公司（Dole Japan）去年採購台灣鳳梨逾一千九百噸，較上一年度翻倍成長，今年還新增採購台灣香蕉，明年也將持續增倍採購。

「當地通路商願意擴大採購，有賴於品質穩定。」鍾明娟表示，為確保品質，推動產銷履歷溯源管理、輔導包裝場及農民團體改善集貨包裝作業程序與品管、落實有害生物管理，健全冷鏈物流體系，讓每顆外銷的台灣鳳梨都是水噹噹。

金鑽鳳梨因育成早，已無品種權保護，中國當地也大量種植。農糧署主秘陳立儀指出，台灣金鑽鳳梨最美味是品種特性所致，「氣溫逾卅二度會裂果，氣溫低於十五度則會凍傷。」他指出，東南亞各國確實都種有金鑽鳳梨，但風味無法跟台灣競爭，差別就在風土條件。

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