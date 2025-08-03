抄襲台灣技術 中國自產鳳梨釋迦

中國在南方、西南省分也種植釋迦（番荔枝），一樣也舉行活動行銷。（民眾提供）

2025/08/03 05:30

〔記者劉人瑋、楊媛婷／綜合報導〕台灣鳳梨釋迦外銷近年來因中國吃盡苦頭！前年底雖恢復銷中，但量價均無法回復榮景。熟悉兩岸市場的外貿業者表示，鳳梨釋迦技術早期流入中國，對岸自產已滿山遍野。另有茶農示警，台東特有「紅烏龍」烘焙技術已成中國下一個抄襲目標。

台東釋迦 曾9成銷往中國

台灣鳳梨釋迦九成來自台東，又有九成外銷中國。約廿多年前台東釋迦銷往中國，在中國遊客大批進入台東後，銷量更突飛猛進，二○一三年時一年銷量六千五百公噸、超過芒果，到二○二一年更是年產一萬五千公噸近倍增，但當年底中國突以檢出「粉介殼蟲」為由，片面宣布鳳梨釋迦禁止銷中，去年台東縣長饒慶鈴到中國會談，國台辦允諾恢復銷中，但數量及價格都遠差最盛時期。

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台東縣農業處統計，疫後迄今己有五、六百公頃的鳳梨釋迦轉作芒果、酪梨或大目釋迦。而二○二一年迄今，僅在二○二三年曾外銷近七千噸，其餘年份皆保持四千多公噸，較過往將近腰斬。

鳳梨釋迦今年輸中量並不理想，農業部農糧署南區分署長陳立儀指出，主要因素是受去年颱風與年初連續低溫影響，整體產量大減。

而長期往返兩岸的東河鄉前鄉代曾培誠被傳出曾到中國教授種植釋迦，導致技術外流。他則表示，自己是去察看市場，看完才發現，「他們根本不需要台灣人教」，去年八月在中國雲南省看到上萬畝釋迦園；更早以前，也曾在廣東、海南島的產區目睹數十、上百畝的釋迦園，許多台東貿易商都見識過，「不知其植株從何而來，但中國的確已經有自己的種植技術與人才」。

下個抄襲目標恐是紅烏龍

對此，陳立儀直言，廿年前就有農民將鳳梨釋迦帶到中國栽種，但有嚴重裂果問題，而中國採大面積栽種，果園管理遠不及台灣精緻。

除了鳳梨釋迦，台東特有的「紅烏龍」亦很受中國歡迎，但中國也正在抄襲台東紅烏龍栽培烘培技術，台東鹿野茶農說：「大家都知道是誰到中國教授紅烏龍！」不少人憂心未來紅烏龍恐步上鳳梨釋迦後塵。

成批中國自產釋迦，曾前往勘查的農民表示，外型略小於台產，口感略差，但有可能不久就成為威脅。（民眾提供）

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