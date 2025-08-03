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    醫美注射外泌體熱潮 皆不合法

    衛福部醫事司長劉越萍指出，目前沒有任何一項外泌體產品被核准作為治療用途，明年1月再生醫療雙法正式上路後，將強化管理並提高罰則，違規最重可罰2000萬元。（記者邱芷柔攝）

    衛福部醫事司長劉越萍指出，目前沒有任何一項外泌體產品被核准作為治療用途，明年1月再生醫療雙法正式上路後，將強化管理並提高罰則，違規最重可罰2000萬元。（記者邱芷柔攝）

    2025/08/03 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕外泌體在醫美圈掀起熱潮，但宣稱療效、私下施打的亂象也層出不窮。衛福部強調，目前外泌體在台灣僅能用於化妝品原料，不能注射或宣稱療效，違規施打或不當廣告皆已觸法，目前尚無一項外泌體產品被核准作為治療用途，明年一月再生醫療雙法上路後，將強化管理並提高罰則，違規最重可開罰二千萬元。

    衛福部：僅限外用 不得注射

    衛福部醫事司長劉越萍昨表示，現在外泌體廣告常常講得好像「可以治百病」，但實際上這些產品都還處於研究階段，尚未通過人體試驗驗證療效。目前僅有一項產品以人體細胞衍生的外泌體獲核准作為化妝品原料，且僅限外用、不得注射。

    業者常以幹細胞技術宣傳

    劉越萍也提醒，坊間許多業者經常以「幹細胞技術」為名誇大宣傳，「打進去身體裡，不是塗在皮膚上，民眾真的要多想一想。」她也舉例，到山上取泉水，沒經過消毒，好像也能喝，但裡面到底有多少細菌、生菌數多高，誰知道？瓶裝水起碼處理過，多一份安全保障，對於未經核准的療程，民眾也應更加謹慎。

    劉越萍指出，目前的外泌體療程，不論是提供產品的廠商，或實際施打的醫師，皆已違反「醫療法」，可處五萬至廿五萬元罰鍰。為避免「劣幣驅良幣」，立法院去年通過「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」，也就是再生醫療雙法，專門用來規範新興醫療應用。

    新法上路 最重處2千萬罰鍰

    劉越萍說，再生醫療雙法共有九項配套子法，已有八項完成預告，最後一項也已於七月廿三日預告，新法預計明年元旦上路。實施後，將明確規範再生醫療的試驗程序、適應症審查與製劑生產流程，針對違法施打、廣告誇大等情況大幅加重罰則，最重處二千萬元罰鍰。

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