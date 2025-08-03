健保明年預算近兆元 再生醫療引擎

健保署長石崇良提到，健保總額明年將逼近1兆元。（記者邱芷柔攝）

2025/08/03 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保預算明年邁向一兆元，健保署長石崇良昨天出席台灣精準醫學學會舉辦的「再生醫療臨床試驗教育訓練課程」時直言，這筆龐大預算不只投資民眾健康，更可成為推動再生醫療產業引擎，「健保就是點燃產業的那把火」。

石崇良指出，今年健保總額為九二八六億元，若以五．五％成長估算，明年可達九八○○億元，再加上公務預算挹注與癌症新藥基金預計從五十億擴增至一百億元，整體支出將「逼近兆元」。他強調，再生醫療是值得投入的產業，除了法規支持與臨床基礎，健保也是關鍵角色。

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CAR-T細胞療法轉國產 擴大照護病患

以二○二三年納入CAR-T治療為例，石崇良指出，目前健保給付的CAR-T細胞療法均為國外產品，以後若轉為國產，不僅可降低成本，也能擴大照護病患，「我們也有實力，不只是用國外的藥！」

石崇良舉例，台大醫院醫師胡務亮團隊研發的AADC（芳香族L-胺基酸類脫羧基酵素缺乏症）基因療法，已技轉美國藥廠，並於二○二二年取得歐盟藥證，目前也獲得我國食藥署核准，正申請納入健保，進入專家會議審查階段。

該療法針對先天神經遞質合成異常疾病，病童常在七歲以前出現肢體不協調、無力與長時間癲癇發作，透過治療可將平均壽命從七歲延長至廿多歲，不過藥價高昂，一劑需一億元。

精準醫療高價藥 健保給付嘉惠病友

石崇良指出，精準醫療雖為患者帶來新希望，但高昂費用也造成財務壓力。目前國內已有六款再生醫療製劑獲食藥署核准，其中五款提出健保給付申請，已有兩款正式納入，分別為每劑四九○○萬元的脊髓肌肉萎縮症（SMA）注射針劑，以及健保核價八一九萬元、用於治療急性淋巴性白血病與瀰漫性大B細胞淋巴瘤的CAR-T細胞免疫療法。另三款尚在審查與評估階段，分別為AADC缺乏症、萊伯氏先天性黑矇症與一款血友病基因治療製劑。

面對新興醫療快速發展與療效尚未完全確定的變因，臨床成效與藥價負擔成為健保給付的挑戰。石崇良說，健保署透過平行審查、擴大新藥預算、啟動癌症新藥暫時性支付機制，同時強化醫療科技評估量能，希望在保障療效與安全性的前提下，讓創新藥物更早嘉惠病友，也為台灣再生醫療產業打開空間。

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