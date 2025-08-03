竹市試辦嗶敬老卡過馬路多10秒 效益不佳

新竹市敬老愛心卡新增1功能，在試辦路口過馬路可多10秒綠燈秒數，但試辦10天使用者比例低。 （記者洪美秀攝）

2025/08/03 05:30

僅一路口試辦10天使用者少 被質疑浪費公帑 市府：滾動檢討

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市敬老愛心卡可搭公車、客運及火車，也可在農會藥局使用，市府交通處還在中央路與文化街口試辦持敬老愛心卡「嗶」一下，過馬路可多十秒綠燈通行秒數。有讀者投訴稱，七月廿三日試辦至今十天，由於該路口不大，原有綠燈通行秒數已足夠通行，幾乎沒看到有長輩或身障者持卡使用，不少行人說，僅有一個路口可使用，實際效益不高，質疑浪費公帑。

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民眾：路口不大 原綠燈秒數足夠

市府交通處表示，這是全國首座「敬老愛心號誌」創新裝置，目的是提供持敬老愛心卡者過馬路時，「嗶」一下即可在下個綠燈時段多十秒通行時間，讓長輩及身障者從容、安全地穿越道路，同時搭配「放大型行人號誌燈」及「行人專用時相」使用，目前屬試辦階段，是今年二月到新加坡考察時獲得的靈感，後續整合票證設備、交通控制系統、通訊協定、號誌邏輯及時制，試辦啟用至今約十天。

有讀者投訴稱，這處試辦路口不大，現行綠燈秒數已足夠長輩或身障者通行，且僅一個路口試辦，實質效益不大，有浪費公帑之嫌。

醫院旁路口 盼讓長者安全過馬路

交通處說明，試辦路口會選擇護城河綠帶沿線的中央路與文化街口，是考量該地區附近有醫療院所以及長者常活動的場域，且是護城河綠帶步行通道，共設置八台號誌感應機台，分設在行人穿越道兩側，嗶卡後可延長下一次綠燈秒數，協助行動較緩慢者安全通行，此路口也升級放大版行人號誌燈，並採用行人專用時相，試辦期間會觀察實際運作情形，並詢問長輩及身障者意見，再做後續滾動式檢討。

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