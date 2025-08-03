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    桃市去年YouBike租借 6都唯一負成長

    桃園市YouBike提供前60分鐘免費，為六都最優惠，去年租借成長率卻是六都唯一負成長。（記者謝武雄攝）

    桃園市YouBike提供前60分鐘免費，為六都最優惠，去年租借成長率卻是六都唯一負成長。（記者謝武雄攝）

    2025/08/03 05:30

    總決算審核報告：前60分鐘騎乘免費 6都最優惠 但民眾滿意比率下降

    〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部桃園市審計處審定去年度桃園市總決算審核報告出爐，點出市府前年四月實施公共自行車（YouBike）「前六十分鐘騎乘免費」政策，優惠為六都之冠，但去年租借成長率負○．四六％，是六都唯一負成長，與台南市正成長六十六．二八％、台北市四十二．八九％相差甚大，且民眾對服務感到滿意的比率下降，不滿意上升，亟待改善。

    交通局：系統升級完成 使用量已穩定

    對此，市府交通局公共運輸科長林宗翰表示，二○二三年十二月起推動YouBike1.0升級為2.0，拆轉過程部分地區出現無車可借、無柱還車情形，使租賃數量不如以往，到去年九月全面升級為2.0系統後，使用量穩定，今年六月達一二八萬人次，創單月新高。

    林宗翰說，前年四月起推動YouBike前六十分鐘免費，年使用量成長逾廿％，騎乘時間也明顯延長，截至上個月底，2.0系統設置五九七站，投入一萬六八六輛車，預計今年底可達六二五站，並再增一四○○輛車。

    總決算報告檢討桃市YouBike前六十分鐘騎乘免費政策，指交通局去年度編列預算一億七三五○萬元，截至今年六月十八日實支一億一二八五萬餘元，執行率僅六十五％，補助騎乘雖最優惠，但去年一三三八萬餘騎乘人次，較前年減少六萬多人次，相較於台南、台北高成長及新北成長十．○六％、高雄九．八六％、台中五．七五％，桃市負○．四六％，是唯一負成長城市，在六都敬陪末座。

    民怨無車可借、無柱還車 維護不佳

    另外，桃市YouBike服務滿意度問卷調查，整體服務評價方面，表達非常滿意及還算滿意的，從前年九十三．○六％下降至九十一．六 ％，感到不太滿意及非常不滿意的，自五．七％上升至七．八％，主要是民眾抱怨借不到車、無車位可還及車輛維護不佳等。

    尤其各場站超過廿分鐘仍「無車可借」的平均次數，從前年卅五次增至去年二七一次，超過廿分鐘「無柱可還」平均次數自○．九次上升至卅八次，顯示YouBike站點、車輛及站位數量雖逐漸增加，但「無車可借、無柱可還」頻率持續攀升，亟待檢討改善。

    六都2024年YouBike租借成長率

    六都2024年YouBike租借成長率

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