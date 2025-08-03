南庄幸福巴士 獲交部金運獎特別獎

南庄鄉幸福巴士，榮獲交通部幸福巴士金運獎—特別獎肯定。（苗縣府提供）

2025/08/03 05:30

〔記者彭健禮、廖雪茹／綜合報導〕苗栗縣推動改善偏鄉交通，縣府交通工務處輔導南庄鄉提供「幸福巴士」服務，解決偏遠地區大眾運輸斷鏈問題，獲交通部「一一四年幸福巴士金運獎特別獎」肯定。

縣府指出，原由苗栗客運經營的五八二四「南庄─向天湖」路線，因長年虧損、駕駛人力短缺及疫情衝擊，二○二二年停駛。為確保居民基本交通需求，南庄鄉公所出面，攜手地方創生青年團隊及「台灣真好」業者合作，於同年完成向天湖與鹿場兩條路線續營，並於去年整併為「大東河線」，採全預約制，並以彈性規劃滿足當地居民就醫、就學與採買需求。

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交通工務處指出，南庄幸福巴士不僅改善當地交通環境，更成為縣內偏鄉交通政策的重要範例，為後續推動提供明確方向與可行模式，未來將持續擴大幸福巴士服務範圍，並推廣「南庄模式」至縣內其他偏遠鄉鎮。

尖石獲補助 3全新幸福巴士上路

此外，新竹縣第一個推動幸福巴士的尖石鄉，獲交通部公路局車輛汰舊換新補助，購置三輛全新乙類大客車，昨天交車上路，為原鄉居民提供更安全、舒適的公共運輸。

尖石鄉長曾國大表示，三輛全新大客車將配置玉峰線、秀巒一線及秀巒二線，強化兩村往來竹東車站的服務，讓通勤、就醫及日常採買有更舒適及安全的搭乘運具。

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