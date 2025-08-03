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    首頁　>　生活

    新北大道銑鋪 8/4起分階封閉施工

    2025/08/03 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重區新北大道一、二段（水漾路至重陽路）是連接三重、新莊區要道，為改善道路品質，市府養護工程處將於八月四日至六日晚間十點至翌日清晨六點辦理道路銑鋪工程，道路銑鋪總長一五七一公尺，將分三階段辦理，施工期間將封閉部分車道及匝道。

    養工處說，銑鋪工程分三階段辦理，第一階段為八月四日晚上十點至翌日清晨六點，將封閉三重區新北大道一段（忠孝路三段至重陽路）往三重方向內車道、往新莊方向中間車道及內車道；第二階段為八月五日晚上十點至翌日清晨六點，將封閉三重區新北大道一段（忠孝路三段至重陽路）往三重方向外車道及中華路口至忠孝路三段往新莊方向內車道，晚上十二點後將封閉新北大道一、二段中山高架橋上下匝道，並設置公車臨時停靠站。

    至於第三階段，為八月六日晚上十點至翌日清晨六點，將封閉三重區新北大道一段往新莊（重陽路至忠孝路三段）外車道與忠孝路三段路口，晚上十二點後將封閉新北大道一、二段中山高架橋上下匝道，並設置公車臨時停靠站。養工處補充，施工期間若天候不佳，將順延施作，請用路人依照指示牌面改道通行，並遵守現場指揮導引。

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