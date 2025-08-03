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    首頁　>　生活

    823投票 新北採購處課程拒改期

    2025/08/03 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕第二波國民黨籍立委罷免案將於八月廿三日投票，新北市議員陳乃瑜昨指出，她接獲民眾陳情，市府採購處在投票日舉辦訓練課程，竟以「課程已排定、不會因公投調整」，拒絕更改上課時間，還說「要投票就自己缺席」，質疑市府剝奪公民投票權。採購處說，當日課程是採購專業人員年度培訓計畫，幾個月前已排定，可以補課，無妨礙投票權意圖。

    工務局︰學員可補課 擇日加開

    工務局表示，政府採購專業人員基礎訓練班課程為期三個月，早已安排，若臨時調整時間，可能影響其他受訓者及教師權益，與投票時間衝突部分，工務局可提供學員補課，八月廿三日正常上課外，當日課程會擇日加開，確保兼顧學員訓練與投票權益。

    陳乃瑜質疑市府踐踏民主與行政中立原則？根據「公職人員選舉罷免法」與「公投法」，公民投票權應受保障，市府本應該主動協調、配合，讓受訓人員能安心投票，豈知採購處反其道而行，她要求採購處立刻檢討、調整當日課程。

    陳乃瑜說，近年市府已數次引發行政不中立的質疑，請市府勿阻礙投票，並為採購處一案公開說明、道歉。

    採購處指出，採購處秉持行政中立原則、尊重公民權，也沒有對學員不當、不客氣的言行，對於造成誤解，深感遺憾，後續將針對課程安排加強事前說明與溝通。

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