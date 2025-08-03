管理不易 新北市區道路取消垃圾桶

新北市區道路沿線垃圾桶現已全面取消設置。（記者黃子暘攝）

2025/08/03 05:30

民眾不滿意市容髒亂 市府導入科技執法取締違規也加重處罰

記者黃子暘／專題報導

YouBike置物籃、停放路邊機車慘淪「垃圾桶」非罕事，街頭是否廣設公共垃圾桶意見兩極。新北市研究考核發展委員會去年度調查，對提升生活環境品質不滿意的民眾，以「市容髒亂、亂丟垃圾」為最大宗。環保局說，市區道路沿線已全面取消垃圾桶，只有觀光區等人多處，由各管理單位自行評估設置、維護。

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觀光區垃圾桶 管理單位自設、維護

台北縣府（現新北市府）二○○八年起試辦「行人專用垃圾桶示範計畫」，擇定交通要點、主幹道等處設置垃圾桶，也刻意縮小開口避免被丟生活垃圾，仍不敵缺德人士亂丟造成髒亂陸續撤除。此外，環保局表示，垃圾桶設置在偏僻處也不易管理維護，基於整體考量、管理效率不再增設，並逐步汰除損壞垃圾桶，市區道路沿線已全面取消垃圾桶。

環保局指出，針對遊客集中區域，由各管理單位自行評估設置與維護，統計新北各單位設置的垃圾桶三一二個、資源回收桶一四三個。

任意丟垃圾袋 首次違規就罰3600

為強化法治嚇阻效果，環保局說，新北二○二一年起依據「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，針對任意棄置垃圾袋等七類環境衛生污染行為加重處罰，首次違規即罰三千六百元，最重可罰六千元；另也利用科技執法，全市部署一一七六組監視器，去年起導入人工智慧影像辨識技術提升取締效率，同時依據熱點分布滾動式調整點位，並加派人力巡查執法。

市議員黃淑君指出，板橋運動場等新北五場館每年垃圾處理費逐年增加，今年為二千五百萬元，與垃圾減量政策目標互相扞格，市府推廣「綠色運動」，仍有民眾會在體育館丟垃圾，現今不鼓勵民眾邊走邊吃，且垃圾桶可能阻礙行人空間，也難落實分類，應鼓勵民眾把垃圾帶回家分類。

市議員江怡臻說，民眾已養成垃圾不落地、把垃圾帶回家、減少垃圾量等好習慣，若增加公共垃圾桶數量，會成為新髒亂點，也需更多人力維護整潔；垃圾桶設置地點需考量使用者習慣、維護頻率與適宜性，如在熱鬧風景區等地可評估設置；儘管新北提高亂丟垃圾袋罰款，但抓違規者不易，環境維持仍有賴民眾共同維護。

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