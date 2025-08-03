宜縣公立附幼廚工調薪 超過31K暑期上路

宜蘭公立附幼廚工調薪，具備丙級中餐烹調士證照者，每月薪資調高至3萬1980元。 （記者王峻祺攝）

2025/08/03 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣公立附設幼兒園廚工起薪低，加上多年無晉薪機制，被外界認為不合理，去年經宜蘭縣教師職業工會、縣議員爭取調薪後，加上今年中央調漲最低工資為每月二萬八千五百九十元，宜蘭縣政府因應跟進，為附幼廚工調薪一．一倍，具備丙級中餐烹調技術士證照者，薪資三萬一千九百八十元，暑期正式上路。

宜蘭縣有六十二名公立附幼廚工，雖有考核機制但僅用於續聘參考，不會因表現優異而加薪，多數廚工為此抱屈，起薪比外縣市及非營利幼兒園廚工低，實在不公平，看不見未來。

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宜蘭縣教師職業工會去年發起連署，為廚工爭取調薪，要求縣府依法跟進並評估建立晉薪制，避免打擊廚工士氣，提高留任意願。

經宜蘭縣府教育處評估，加上中央今年調整最低工資之後，決議先調漲附幼廚工的整體薪資。

教育處表示，具備丙級中餐烹調士證照者，每月薪資從二萬九千一百二十元調高至三萬一千九百八十元，即最低工資的一．一倍；未有丙級證照者，薪資也自二萬八千五百九十元調整至三萬一千四百五十元，若取得證照，薪資就會同步調漲。

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