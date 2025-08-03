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    台中土石流灌入 住戶：差10秒人就沒了

    石岡區中九十線道路崩塌，土石流沖破民宅。 （記者張軒哲攝）

    石岡區中九十線道路崩塌，土石流沖破民宅。 （記者張軒哲攝）

    2025/08/03 05:30

    連日豪雨 48條道路受阻 已搶通34條 大坑、石岡6民宅被土石流掩埋

    〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕受西南氣流影響，台中市連日豪雨，全市共四十八條道路受阻，目前搶通三十四條，北屯的大坑與石岡區，共有六戶民宅被土石流灌入，大坑受災戶至今仍泡在泥流中，且因停水而無法清理家園，災後第三天，市長盧秀燕昨天首次到現場勘災；石岡住戶心有餘悸說，「差十秒人就沒了，很危險！」。

    北屯東山路二段 水管破損無水可用

    北屯東山路二段社區有四戶宅被土石流掩埋，另有兩戶被土石波及，泥流深及腰部，住戶昨天自力救濟剷除泥石，大坑里及鄰里也委請民間廠商協助清除，市府則派挖土機於上方農路清除土石，避免持續傾洩崩落，住戶還說，自來水管被土石流壓破停水，至今無水可用，台中市政府告訴他們，要等一週才會有水。

    盧秀燕說，針對受災戶，政府已出動機具清運，預計兩日內完成初步清理，也設置水泥護欄防止土石再度流入民宅，後續水利局將會做邊坡穩定等防災工程，另外，全市共四十八條道路受阻，目前搶通三十四條，尚餘十二條持續搶修。

    土石灌入石岡街兩民宅 6民眾安置

    石岡街下坑巷中九○線道路七月三十一日崩塌，土石崩落流至兩戶民宅，目前已用帆布覆蓋，並施作臨時阻水牆，防止雨水沖蝕下邊坡，六位民眾全都安置，目前可單向通車，盧秀燕昨到現場勘災時，黃姓男屋主心有餘悸說，差十秒人就沒了，很危險！後續進行災後復建，建設局規劃三千萬預算做邊坡整治。

    至於山區道路坍方，服務偏遠地區的小黃公車，六條路線受災情影響，甚至有小黃公車接送民眾回程時，受困山區動彈不得，在道路部分搶通後，目前黃六路縮短路線，僅到桐林，黃二十四路改道，其餘路線均已恢復正常服務班次，風雨無阻繼續上路。

    北屯大坑土石流受災戶清理門前土石，但至今仍無水可用。（記者蔡淑媛攝）

    北屯大坑土石流受災戶清理門前土石，但至今仍無水可用。（記者蔡淑媛攝）

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