教舞20年 左中教師范瀞文獲師鐸獎

左營高中教師范瀞文（前排中）帶領舞蹈班學生，不僅傳授技術，也用心陪伴和啟發。 （記者許麗娟攝）

2025/08/02 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄左營高中教師范瀞文，從事舞蹈教育廿年，用專業與照顧並重的心，陪伴學生勇敢追夢，更建立完整的舞蹈教育地圖，做為藝才教育探照燈為孩子尋路，榮獲今年教育最高殊榮的師鐸獎。

四十九歲的范瀞文，自七歲起學舞、學鋼琴，自小學三年級考入舞蹈班，一路舞進台北藝術大學研究所，學習過程看似順風，卻也曾因國中時即使學術成績優異，因「肉感」身材在保送甄試只獲低分，以及大學畢業前夕膝蓋韌帶斷裂的低潮，但她秉持著不放棄的精神，即使因傷夢想成為專業舞者之路受阻，但她從跳舞、伴奏、編舞創作的技能無一不通，反而讓舞蹈之路更為開闊。

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范瀞文十二年前因結婚因素，從北部舞蹈班名校中正高中轉至南部名校左營高中任職，左營高中舞蹈班學生超過九成是從外地而來，從高一入學起就開始住宿的群體生活，范瀞文幾乎每天從早訓到夜晚督課都陪伴著學生，讓她成為學生心中「第二個家」。

二○二一年疫情期間，曾有學生罹患白血病住院化療，但仍堅持不放棄跳舞，范瀞文因此串聯學校團隊為她量身打造線上課程，更在出院後親自陪伴她訓練，讓這位學生能順利銜接學業，奇蹟逆轉生命。

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