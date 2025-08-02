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    首頁　>　生活

    屏東山區未來3天雨量 恐破1千毫米

    泰武鄉馬仕部落撤離，安置於泰武國中學生教室。（屏縣府提供）

    泰武鄉馬仕部落撤離，安置於泰武國中學生教室。（屏縣府提供）

    2025/08/02 05:30

    8原鄉撤離296人 今仍停班停課

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕受西南氣流影響，屏東縣連日雨勢不歇，位瑪家鄉的新瑪家測站三天累積雨量已超過一千毫米，山區出現多條土石流警戒，截至昨下午四時，八個原鄉共撤離兩百九十六人，有一百七十二人依親，七十八人安置在各鄉的收容中心，其中以泰武鄉撤離一百八十三人最多，撤離行動持續進行中；八原鄉今天仍停班停課，已連續五天停班停課。

    屏東縣政府七月廿八日起災害應變中心三級開設，縣長周春米率團隊嚴陣以待，緊盯氣象動態；連日大雨不斷，部分地區甚至出現豪雨，雨勢至今仍未停歇，縣府表示，依中央氣象署資料顯示，此波雨勢可能持續到下週，尤其是山區未來三天累積雨量恐超過一千毫米，影響顯著。

    溪水漲 口社大橋、富邦大橋封橋

    屏縣昨有廿九條土石流黃色警戒、十條紅色警戒，大規模崩塌紅色警戒另有兩處，因山區雨勢大，河川水位持續高漲，三地門鄉口社部落連接高樹鄉的口社大橋與富邦大橋，因超過警戒水位封橋，其中口社大橋樑體高度不足，縣府將盡速提報改建計畫；另台廿四線廿七公里至廿九公里間，昨發生多處土石泥流，下午搶通後實施預警性封閉。

    台24線27K至29K土石流 預警性封閉

    屏東縣府要求八個原鄉預防性撤離居民，也請各原鄉公所掌握有孤島效應地區的物資、醫療狀況，如有不足立刻跟屏東縣災害應變中心聯繫，請求支援；因應山區道路土石滑落，屏東縣府啟動開口契約召集工班日夜趕工，周春米昨下午前往山區視察，為工班人員加油打氣，並請大家注意自身安全。

    霧台鄉霧大二號橋橫跨隘寮北溪上游支流，涵管便橋遭沖毀，工作人員冒雨搶修。 （鄉長巴正義提供）

    霧台鄉霧大二號橋橫跨隘寮北溪上游支流，涵管便橋遭沖毀，工作人員冒雨搶修。 （鄉長巴正義提供）

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