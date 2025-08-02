連續豪雨 台東灌溉進水口受損

降雨造成溪水暴漲，沖毀台東灌溉系統進水口，立委莊瑞雄到受災處勘查。（擷取自莊瑞雄臉書）

2025/08/02 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕近日接連颱風外圍環流與西南氣流帶來的豪雨，重創台東農業灌溉體系，下雨反而溝渠沒水，原因是進水口因溪流暴漲，沖刷損毀及淤積沙石，導致無法取水，恐影響稻作。富港漁港散布浮木，內港角落水面更完全被漂流木鋪滿，縣府展開清除作業，預計一週內完成。

近半個月雨水豐沛，台東各溪流都水流旺盛，但灌溉溝渠卻只有在瞬間強降雨時才見雨水匯流成河，小雨或雨歇時就見底。對於此現象，農田水利署台東管理處代理處長林峰盛表示，連續降雨對灌溉系統造成的最大損害是進水口被暴漲溪水沖刷損毀，及沙石淤積堵住，從北到南的灌溉區進水口都有受損，必須待溪水消退後，人員及機具才能進入修復，估計搶修費用逾兩千萬元。

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目前正值稻作稻秧期，稻田有豐沛水雨滋潤，秧苗尚不受影響，但農民說，雨期結束後，就要依賴灌溉系統，屆時如果還沒進水，就會影響稻作成長。

富岡漁港港內 遍佈漂流木

豐沛雨量造成山區崩塌而傾倒的木頭，隨暴漲溪流漂流入海，富岡漁港浮木漂在港內流竄，最嚴重的區塊位在港區東北角，有逾百坪水面被漂流木占據。縣府動用機具及漁筏進行打撈，預計一週完成相關作業。富岡離島航線交通船班正常發航，整體航運未受影響，但考量港區內及外海仍可能有漂流木，呼籲船隻應提高警覺。

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