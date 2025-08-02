融合光影、火舞 新北「北海潮與火」登場

「2025北海潮與火」活動昨起揭幕，晚間香港「流空藝術工作室」帶來舞碼《熾汐》演出。（記者俞肇福攝）

2025/08/02 05:30

金山中角灣衝浪基地、老街 首度集結台、港表演團隊

〔記者俞肇福、王峻祺／綜合報導〕「北海潮與火」活動昨天起至八月廿四日在金山中角灣國際衝浪基地和金山老街登場，今年首度集結台、港兩地表演藝術團隊，除了火舞也融合馬戲、光影、肢體與情境劇場等多重元素，帶領觀眾進入一場光影交織的派對。宜蘭蘇澳海洋嘉年華今天（二日）在豆腐岬登場，有獨木舟、立式划槳等海上運動，還有市集和知名的旺福樂團等演出。

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點燈儀式 沙灘光雕秀開場

北海潮與火昨晚點燈儀式由「天衍互動光雕團隊」以沙灘光雕秀開場，香港「流空藝術工作室」打造全新劇碼《熾汐》揭開火舞序幕，舞者手持火矛，組成象徵指引與希望的燈塔，火扇舞動出壯麗的火焰浪潮，讓民眾欣賞火舞視覺饗宴。

連3個週六 演出《火嶼光》完整版

新北市副市長朱惕之表示，八月九日、十六日、廿三日的晚上，由「馬戲之門」與「旋舞炎」聯袂攜手演出《火嶼光》完整版，演出時間為十九時到十九時卅分，希望帶動北海岸地方觀光。相關活動詳情可到活動官網查詢。

宜蘭蘇澳海洋嘉年華 豆腐岬揭幕

宜蘭蘇澳海洋嘉年華今天在豆腐岬登場，有獨木舟、立式划槳等運動賽事，傍晚則有海風市集及音樂會，知名旺福樂團等多組團體，輪番登台演出。

蘇澳鎮長李明哲說，海洋嘉年華主打海上競賽、樂團表演及美食市集，透過音樂會與海風市集，讓遊客在海風輕拂與音樂交織的氛圍中，留下難忘的夏日回憶。

鎮公所有規劃三處免費接駁專車，接駁時間為下午二點至晚上十點，十至十五分鐘一班車，遊客可在蘇澳轉運站、南方澳進安宮及豆腐岬風景區搭乘接駁車。

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