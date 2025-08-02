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    捷運三鶯線延伸八德 綜規政院核定

    三鶯線延伸桃園八德段綜合規劃，昨由行政院核定通過。圖為三鶯線延伸桃園八德LB12a車站模擬圖。（新北捷運局提供）

    三鶯線延伸桃園八德段綜合規劃，昨由行政院核定通過。圖為三鶯線延伸桃園八德LB12a車站模擬圖。（新北捷運局提供）

    2025/08/02 05:30

    新北提前啟動設計 8月中提報經費審議報告 最快明年底前開工

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市捷運三鶯線預計今年完工，力拚明年通車，「三鶯線延伸桃園八德段」綜合規劃昨天行政院核定通過。新北市捷運工程局長李政安說，新北提前啟動基本設計，將儘速在八月中提報經費審議報告，若中央在明年二月前核定、招標順利，最快可在明年底前開工。

    全長約4.03公里 共設3站

    李政安說，三鶯線延伸桃園八德段全長約四．○三公里，共設三站（二站高架站，一站地下站），路線起於三鶯線鶯桃福德站（LB12站），以高架跨越大湳交流道，在和強路口設置LB12a高架車站，結合八德轉運站；接著沿和強路與新闢道路至豎啣埤東側，設置LB13高架車站，路線往南下地，穿越大湳森林公園南側後北轉介壽路，設置地下三層的終點站LB14站，並與桃園捷運綠線G04地下車站共構。

    可從新北土城直達桃園八德

    捷運局指出，三鶯線延伸八德段總經費約一六○．五七億元，由中央負責九十一．二五億元、桃園市府負責六十九．三二億元，桃園將由預算編列、土地開發等自償性經費支應，預計在行政院核定綜合規劃報告後九年完工，旅客可從新北土城直達桃園八德，新北「三環六線」與桃園「三心六線」路網無縫接軌。

    李政安指出，三鶯線延伸八德段綜規報告去年三月由交通部審查通過，同年六月由國發會審查通過；等待行政院核定期間，市府已先啟動基本設計作業，因此可儘速於八月中提報基本設計經費審議，縮短近半年時程，盼中央地方攜手合作，共同促進北北桃軌道路網完整銜接。

    工程進度92％ 三鶯線今年完工

    捷運局介紹，三鶯線總長十四．二九公里，共設十二站，預計今年完工；工程進度達九十二．五二％，十二座車站現正進行裝修、水環、機電系統共同作業，月台門架設與自動收費系統完成率近九成；至於模擬營運情境的全自動無人駕駛，廿六列車已進行靜動態測試，接續全線動態測試，預計十一月全系統整合測試；全系統共十三萬項測試，確認安全無虞，才能安排初履勘工作，依過去經驗評估約需三個月時間，並報交通部核定後，擇期通車營運。

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