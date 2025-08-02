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    花蓮大橋南下新橋 9月開放通車

    花蓮大橋南下新橋預計9月開放通行，屆時將拆北上橋及第二階段新橋興建。（縣議員魏嘉賢提供）

    花蓮大橋南下新橋預計9月開放通行，屆時將拆北上橋及第二階段新橋興建。（縣議員魏嘉賢提供）

    2025/08/02 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕橫跨花蓮溪的台十一線花蓮大橋因地震受損，交通部斥資廿四億元、前年動工蓋新橋，目前南下橋已接近收尾完工，公路局表示，南下新橋預計九月開放通行，屆時將拆北上橋及第二階段新橋興建。不過有大型車司機反映，新橋往海洋公園方向的引道長度不足，恐造成轉彎危險，公路局表示，上週經會勘後已局部改善。

    將拆北上橋、第二階段新橋興建

    公路局花蓮工務段指出，花蓮大橋第一階段南下橋，將在今年九月完成，將規劃南北兩向的車道，供用路人通行，之後公路局也會隨即拆除北上橋舊橋、並新建第二階段橋體工程。

    針對大型車輛司機的疑慮，公路局花蓮工務段段長陳麗華說，目前工程已進行局部改善，包括轉彎半徑的調整、引道空間改善，也感謝縣議員魏嘉賢及縣府的協助辦理會勘，公路局透過大型車轉彎模擬測試來說明，希望科學方式來驗證彎道設計是否能安全容納大型車輛，改善後經過模擬，大車通行狀況比先前順暢，公路局也將強化照明與導引設施及標誌，以提升交通安全性。

    有貨車司機反映花蓮新橋南下橋彎道空間不足、坡度銜接有落差，造成大型車輛轉彎困難及視線死角，易造成危險，而壽豐鄉居民也反映通行不便等問題。縣議員魏嘉賢說，已辦理會勘，要求縣府及公路局全盤考量，花蓮大橋的工程不能只是做到通車，更要達到安全為優先。

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