竹市頭前溪整地 挖出20年前廢棄物

新竹市頭前溪水環境工程挖出廢棄物大秘寶，市議員曾資程要求市府妥善處理。（記者洪美秀攝）

2025/08/02 05:30

國民黨執政時期被偷倒 曾資程要求市府依法妥善處置

〔記者洪美秀／新竹報導〕「大秘寶在這裡！」新竹市議員曾資程昨天表示，市府進行台六八線橋下閒置空間的「頭前溪左岸生態教育廊道」工程，近期動工整地後，竟挖出超過廿年前被偷倒的大量廢棄物，場景怵目驚心。

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曾資程表示，過去頭前溪左岸千甲地區是偷倒者最愛的廢棄物天堂，這些被掩埋數十年的污染，如今隨工程開挖浮現，他要求市府與監造和工程單位應妥善處理，依法處置。

竹市環保局表示，新竹左岸經國大橋至水源生態池橋下及堤上空間建置計畫新建工程七月四日開工，整地開挖初期，施工單位在土層下方發現大量廢棄物（包括營建廢棄物、塑膠、家具、輪胎、木材等），已通報經濟部水利署第二河川分署與使用管理單位交通部公路局會勘，釐清廢棄物來源並研議移除處置措施。後續會依事證追查違規行為人，並督促進行環境復原，待清理作業完成，再進行步道鋪面設置等工程。

曾資程說，依照工程合約規定，可再利用的建築廢棄物（如磚石混凝土），可就地打碎做為鋪面基礎回填；無法再利用者，則須依規定清運處理，不得就地掩埋。將要求市府需控管施工品質與廢棄物流向。

從現場廢棄物有連戰和蕭萬長的選舉看板推算，應是廿年前許明財及林政則市長任內被偷倒的廢棄物。

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