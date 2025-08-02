龍潭石門山勞工育樂中心 試營運

2025/08/02 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕位於桃園市龍潭區的石門山勞工育樂中心，使用逾卅年，設施老舊且不符時下服務需求，市府勞動局為活化公有資產、提升旅宿品質，前年以ROT（修建、營運、移轉）模式，引入民間投資修建完成，以六十八間客房及大、小會議室與餐飲服務的會館風貌呈現，昨起試營運。

勞動局秘書室主任陳錫堅昨說，石門山勞工育樂中心修建營運移轉案，經評選由具有台中商旅經營經驗的川賦商旅公司得標，契約年限卅年，包括兩年修建工期、廿八年營運期，至二○五三年六月卅日。

請繼續往下閱讀...

陳表示，業者營運期間，市府依法收取土地租金與每年固定權利金十萬元，及依該年度營業總收入金額分級按比例收取百分之一至三的變動權利金，業者回饋措施另有每年不定時辦理勞工教育、文化相關活動。

陳錫堅說，為回饋勞工朋友，勞工團體住宿每晚二五○○元起，為雙人房型且供早餐，會議室租用七折起。

川賦商旅總經理余溪湖表示，共花費一億三千萬元將舊屋翻新，房型皆改成雙人房兩大床，一房可入住二至四人，桃園市民憑身分證臨櫃訂房，依淡旺季價格再打九折。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法