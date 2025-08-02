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    首頁　>　生活

    桃市去年非法定福利支出94億 創新高

    2025/08/02 05:30

    社福持續擴張 財政風險、負擔逐年增加 審計處要求強化財政紀律

    〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部桃園市審計處公布去年度桃園市總決算審核報告，直指桃市最近三年非法定社會福利，項目由二○二二年十三項增至去年十九項，支出金額由五十九．七億元暴增到去年九十四億元，創下歷年新高，今年起的五個年度待編列預算五九四億餘元，平均一年要一一八億餘元，示警張市府持續擴張社福措施下，財政風險及負擔逐年增加，應強化財政紀律。

    市府：將滾動檢討實施成效

    市府新聞處回應，少子化已成國安問題，桃市推行校園營養午餐免費，加碼生育津貼、凍卵營養金、五歲幼兒助學金等；市府主計處表示，財政收支劃分法修正後，中央刪減桃園市一般性補助款的社福經費部分屬一次性刪減，後續一般性補助款分配原則還在研議，市府將謹守財政紀律，滾動檢討非法定社福實施成效。

    社福增幅逾自籌財源成長比率

    總決算報告點出，桃園市非法定社福支出過去三年遽增，從大前年五十九．七億元、前年八十七．七億元，到去年高達九十四億餘元，尤其前年較大前年增加四成，增長幅度超過自籌財源及歲出成長比率，而且當年自籌財源竟然是負成長，此外，市府衛生局今年下半年推動帶狀疱疹疫苗接種補助政策，非法定福利又擴張，而行政院對桃園市社福經費補助今年廿一億餘元，比去年刪減九．五億元，經費缺口須由市府另籌財源，將影響社福政策資源配置。

    將影響社福政策資源配置

    張善政上任市長後，將三節敬老禮金從每節二千元且排富，改為每節二千五百元且取消排富，新增國中小營養午餐、好孕專車等補助，老年人口增加也使原有的老人健保費補助、敬老卡免費乘車、重陽節敬老金增加，導致桃市非法定社福支出年年創新高，被審計機關檢討示警。

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