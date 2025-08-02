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    首頁　>　生活

    苗栗交通事故 30日內死亡人數增43％

    2025/08/02 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣今年一至四月交通事故「三十日內死亡人數」，較去年同期增加四十三％，縣長鍾東錦於縣務會議要求相關局處研議改善。苗栗縣警察局針對台六十一線、台三線及縣道一二八線等多處易肇事路段路口，持續強化路段路口巡查、交通宣導及違規取締。

    苗栗縣今年一至四月交通事故「三十日內死亡人數」達三十三人，較去年同期增加十人。苗縣察局分析轄區內事故統計資料，台六十一線、台三線、台一線及縣道一二八線等多處路段事故發生率偏高。其中台六十一線與台一己線、龍江街等路口因車輛頻繁匯入匝道，車速較快，容易發生追撞、側撞等事故；台三線一一七．五公里至一一八．五公里路段則為山區彎道路段，假日常發生超速或過彎失控導致交通事故。

    另，台一線為苗栗縣重要南北交通要道，其中與頭份市中華路及和平路口，為市區人潮頻繁區域，為高事故發生率熱點；一二八縣道沿線銜接台十三線、台六線、台一線及拱天路等多條要道，參拜人潮及平日上下班時段車流交織，常有因轉向不當或未注意車前狀態造成的交通事故。

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